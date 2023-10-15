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Сыграет ли Левандовски против «Реала»? Роберт восстанавливается после травмы лодыжки

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Роберт Левандовски Роберт Левандовски
Футбол Футбол

По сообщению CAT, Роберт Левандовски теперь может пройти медицинское обследование и принять участие в класико 28 октября.

Нападающий ускоряет процесс восстановления после травмы лодыжки, полученной в матче группового этапа Лиги чемпионов против «Порту».

Лева почти наверняка пропустит первую игру «Барсы» после международного перерыва против «Атлетика» из Бильбао и матч Лиги чемпионов против донецкого «Шахтера», который состоится через несколько дней после этого. Однако теперь ожидается, что он войдет в состав команды на матч с мадридским «Реалом», хотя вряд ли начнет со старта.

В этом сезоне 35-летний форвард забил шесть мячей и отдал четыре голевые передачи в 10 матчах – больше всех в команде.

Жюль Кунде, получивший травму в последнем матче «Барсы» против «Гранады», как ожидается, не успеет восстановиться к класико.

Triumphant debut! Lewandowski played his first minutes with Barça

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