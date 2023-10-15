Фермин Лопес рассказал, как Хави помог ему успокоиться перед голом «Реалу»

«Хави сказал мне, чтобы я проявил индивидуальность [в игре с «Реалом»], пытался что-то сделать, придумать последний пас», – сказал Фермин Diario Sport.

«У меня было слишком мало времени на разминку – около шести минут, и тренеры сказали мне выходить на поле. Хави помог мне успокоиться».

Через несколько минут после выхода на поле в предсезонном класико Фермин забил потрясающий гол, а затем отдал голевую передачу Феррану Торресу.

Есть немалая вероятность, что атакующий полузащитник получит игровое время и в официальном матче против «Реала». В этом сезоне он весьма впечатляюще проявил себя в качестве запасного игрока.