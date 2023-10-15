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Фермин Лопес рассказал, как Хави помог ему успокоиться перед голом «Реалу»

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«Хави сказал мне, чтобы я проявил индивидуальность [в игре с «Реалом»], пытался что-то сделать, придумать последний пас», – сказал Фермин Diario Sport.

«У меня было слишком мало времени на разминку – около шести минут, и тренеры сказали мне выходить на поле. Хави помог мне успокоиться».

Через несколько минут после выхода на поле в предсезонном класико Фермин забил потрясающий гол, а затем отдал голевую передачу Феррану Торресу.

Есть немалая вероятность, что атакующий полузащитник получит игровое время и в официальном матче против «Реала». В этом сезоне он весьма впечатляюще проявил себя в качестве запасного игрока.

FERMÍN LÓPEZ VS REAL MADRID | GOAL & ASSIST (30/7/23) - YouTube

2 комментария

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Rachid
Фермин - атакующий полузащитник , талантливый игрок, с хорошо поставленным дальним ударом - думающий нужный игрок Барселоны на долгие годы
+8
0
+8
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Бакдаулет Сабиев
Красавчик Фермин. Ждём таких же результатов!!
+6
0
+6
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