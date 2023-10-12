😮 Вау, шикарные новости! Агент Роке заявил, что футболист приедет в «Барсу» в январе, а восстановление после травмы займет всего месяц 🎉

«Витор приедет в «Барселону» в январе. Все согласовано с «Атлетико Паранаэнсе», - заявил агент футболиста Андре Кюри.

Ранее каталонцы договорились о сделке с «Атлетико Паранаэнсе», по которой они подпишут нападающего за €40 млн. Однако было непонятно, приедет ли игрок в январе или июле 2024 года, поскольку у «Барселоны» по-прежнему существуют финансовые ограничения.

18-летний бразилец получил травму в сентябре, и ожидается, что он выбыл из игры до конца декабря.

Тем не менее, агент уточнил, что футболист восстановится гораздо раньше: «Процесс идет очень хорошо. Роке должен вернуться на поле максимум через четыре недели».

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