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😮 Вау, шикарные новости! Агент Роке заявил, что футболист приедет в «Барсу» в январе, а восстановление после травмы займет всего месяц 🎉

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«Витор приедет в «Барселону» в январе. Все согласовано с «Атлетико Паранаэнсе», - заявил агент футболиста Андре Кюри.

Ранее каталонцы договорились о сделке с «Атлетико Паранаэнсе», по которой они подпишут нападающего за €40 млн. Однако было непонятно, приедет ли игрок в январе или июле 2024 года, поскольку у «Барселоны» по-прежнему существуют финансовые ограничения.

January or July? Vitor Roque agent says when striker will join Barca

18-летний бразилец получил травму в сентябре, и ожидается, что он выбыл из игры до конца декабря.

Тем не менее, агент уточнил, что футболист восстановится гораздо раньше: «Процесс идет очень хорошо. Роке должен вернуться на поле максимум через четыре недели».

Ждем зимой пополнение?

4 комментария

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Avazbek Rasulov
Шикарно. Очень пригодится в ЛЧ плейофф.
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прощай Роналду
Ответ Avazbek Rasulov
Шикарно. Очень пригодится в ЛЧ плейофф.
Для начала неплохо было бы его в Лиге проверить, всё таки не Роналдо Назарио приезжает)
+2
-1
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Avazbek Rasulov
Ответ прощай Роналду
Для начала неплохо было бы его в Лиге проверить, всё таки не Роналдо Назарио приезжает)
Согласен. Думаю все зависит от самого игрока в первую очередь. Нужно будет максимум показать себя и желательно без травм.
+1
0
+1
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Олег Петров
до января ещё можно из группы не выйти 😑
0
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