Смотрим на лучший состав «Барселоны», с учетом всех травмированных игроков
Гави пополнил длинный список травмированных игроков «Барселоны».
Вот как на данный момент выглядит лучший стартовый состав Хави:
Ламин Ямаль должен быть готов к следующей игре «Барсы», поэтому именно в таком составе каталонцы, скорее всего, выступят против «Атлетика» 22 октября. Педри сможет выйти на поле со скамейки запасных.
Нам еще предстоит выяснить степень травмы Гави. Будем надеяться, что у него ничего серьезного – Хави больше не может себе позволить терять полузащитников!
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