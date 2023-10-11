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Смотрим на лучший состав «Барселоны», с учетом всех травмированных игроков

Ламин Ямаль Ламин Ямаль
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Гави пополнил длинный список травмированных игроков «Барселоны».

Вот как на данный момент выглядит лучший стартовый состав Хави:

 

Ламин Ямаль должен быть готов к следующей игре «Барсы», поэтому именно в таком составе каталонцы, скорее всего, выступят против «Атлетика» 22 октября. Педри сможет выйти на поле со скамейки запасных.

Нам еще предстоит выяснить степень травмы Гави. Будем надеяться, что у него ничего серьезного – Хави больше не может себе позволить терять полузащитников!

1 комментарий

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Игорь Климов
Удачи и здоровья всем игрокам Барселоны!
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