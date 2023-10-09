В «Барсе» беда с травмами, а класико уже в конце месяца. Собрали полный список выбывших игроков и их шансы на восстановление к матчу с «Реалом»

Не все так плохо.

«Барселона» потеряла очки в воскресенье после ничьей (2:2) с «Гранадой». Из-за травм Хави вызвал на тот матч всего 20 игроков, часть из которых выступают за вторую команду. И небольшая глубина состава в итоге сыграла свою роль — «блауграна» до последнего пыталась забить победный гол, но ей просто не хватало игроков, способных переломить ход встречи.

По окончанию международного перерыва каталонцам предстоит встреча с «Атлетиком», а после состоится первое класико сезона. Однако к встрече с принципиальным соперником из Мадрида смогут вернуться далеко не все ключевые игроки «Барсы».

Вот как выглядит список травмированных и их шансы сыграть против «Реала»:

Ламин Ямаль

Вингер получил мышечную травму живота в матче против «Гранады». Однако его повреждение так невелико, что 16-летний игрок все равно отправится в расположение сборной, где ему проведут дополнительные тесты. Наверняка он уже будет в строю к 28 октября.

Шанс сыграть в класико: 99%.

Педри

Полузащитник выпал из состава после второго тура Ла Лиги. Но он практически завершил свое восстановление и вернулся к тренировкам больше недели назад. На последней пресс-конференции Хави подтвердил, что травма уже позади и Педри почти готов к выходу на поле.

Шанс сыграть в класико: 95%.

Рафинья

Вингер получил мышечную травму в матче с «Севильей», и сообщалось, что он может пропустить от трех до пяти недель. Рафинья еще не начал работу на траве, но ситуация может измениться в ближайшие дни, а до встречи с «Реалом» есть еще почти 20 дней в запасе.

Шанс сыграть в класико: 80%.

Роберт Левандовски

Нападающий вышел из строя после жестокого подката в матче Лиги чемпионов против «Порту». По оценкам клуба, восстановление поляка продлится до окончания международного перерыва, так что вероятность его возвращения к матчу с «Реалом» довольно велика.

Шанс сыграть в класико: 80%.

Жюль Кунде

В официальном заявлении «Барселоны» говорится, что защитник получил растяжение медиальной коллатеральной связки левого колена. Лечение займет как минимум четыре-пяти недель, так что, как сообщил Хави Мигель, защитник вернется лишь в начале ноября.

Шанс сыграть в класико: 0%.

Френки де Йонг

Полузащитник получил тяжелую мышечную травму в матче с «Сельтой», которая до сих пор не позволяет ему даже нормально ходить. Де Йонг все еще передвигается на костылях, и его участие в октябрьских играх категорически исключено.

Шанс сыграть в класико: 0%.