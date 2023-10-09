В Араухо вселился Левандовски: Рональд пошел в атаку при счете 1:2 и сам создал отличный момент

В Рональда Араухо вселился форвард: за 13 минут до конца матча, когда «Барселона» уступала 1:2, уругваец занял позицию нападающего. Араухо получил пас от Феррана Торреса и с полуоборота создал для себя отличный шанс, но промахнулся.

Вот как это произошло:

Поворот Араухо – просто красота: он обыгрывает защитника, который его опережает.

Это огромный шанс, который Араухо создал самостоятельно. Однако во время удара Рональд падает и не попадает в цель на считанные сантиметры.

Реакция говорит сама за себя.

Промах Араухо был, пожалуй, лучшим шансом «Барсы» во втором тайме, пока Серджи Роберто не сравнял счет.