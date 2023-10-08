«Работа ног, интеллект». Фанат «Барсы» предложил качественную замену Левандовскому
Почему только Ферран Торрес рассматривается как замена Роберту Левандовскому? Все мы знаем, что испанец гораздо лучше играет после выхода на замену, чем когда начинает в стартовом составе.
Болельщик «Барселоны» предлагает более креативное решение:
«Я предлагаю использовать Жоау [Феликса] на позиции форварда. У него хорошая работа ног, он умен и уверен в себе, когда дело доходит до завершения.
Кроме того, он привык быстро возвращаться назад и помогать полузащите».
Жоао Феликс забил 13 голов и отдал 8 голевых передач в 40 матчах на позиции центрального нападающего.
Может быть, сегодня настало время ему блеснуть на этой позиции?
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