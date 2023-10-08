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«Работа ног, интеллект». Фанат «Барсы» предложил качественную замену Левандовскому

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Почему только Ферран Торрес рассматривается как замена Роберту Левандовскому? Все мы знаем, что испанец гораздо лучше играет после выхода на замену, чем когда начинает в стартовом составе.

Болельщик «Барселоны» предлагает более креативное решение:

«Я предлагаю использовать Жоау [Феликса] на позиции форварда. У него хорошая работа ног, он умен и уверен в себе, когда дело доходит до завершения.

Кроме того, он привык быстро возвращаться назад и помогать полузащите».

Жоао Феликс забил 13 голов и отдал 8 голевых передач в 40 матчах на позиции центрального нападающего.

Может быть, сегодня настало время ему блеснуть на этой позиции?

1 комментарий

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predMBAPPE
Неплохая идея Конечно, но мне лично без разницы как Они возьмут 3 очка лишь бы взяли!
+4
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+4
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