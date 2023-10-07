Обсуждал ли Левандовски с Хави возможный трансфер Киммиха в «Барсу»? Отвечает сам Робер

Журналист немецкого издания Bild спросил у Левандовского, обсуждал ли поляк с Хави возможный трансфер Киммиха в «Барселону».

Роберт рассказал, что общался с самим полузащитником «Баварии»:

«Нет. Я говорил лишь с Йозуа. Но мы обсуждали только его положение в «Баварии». В последние месяцы в клубе было много дискомфорта и неуверенности, что может отразиться на команде. Мы общались только как друзья и бывшие товарищи по команде».

Давно известно, что «Барселона» заинтересована в подписании Киммиха.

Как пишет Diario Sport, на трансфер надеется лично Хави, которого немец несколько раз называл своим кумиром. Сообщается, что «Барса» может попытаться купить Йозуа летом следующего года, если к тому моменту полузащитник не продлит контракт с «Баварией».

Действующее соглашение Киммиха с Рекордмайстером рассчитано до 2025 года. Йозуа остается одним из ключевых игроков команды Тухеля. «Барсе» придется приложить серьезные усилия, чтобы подписать полузащитника.

Одних разговоров Левандовского с Киммихом уж точно не хватит.