Пуйоль признался, какие слова сказал ему отец на просмотре в «Барсу». Это предопределило его великую карьеру

За 15 лет в первой команде «Барселоны» Карлес Пуойль стал неоспоримой легендой клуба. Испанец попал в структуру каталонцев только в 17 лет, и вот какое наставление дал ему отец на просмотре.

«Когда я проходил испытательный срок в «Барселоне», мой отец сказал мне:

%«Если ты вернешься и тебя не выберут, потому что у них было 20 лучших игроков, чем ты –нет проблем. Если тебя не выберут, потому что у них было 20 более целеустремленных игроков, чем ты, не возвращайся домой».