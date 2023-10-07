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Пуйоль признался, какие слова сказал ему отец на просмотре в «Барсу». Это предопределило его великую карьеру

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За 15 лет в первой команде «Барселоны» Карлес Пуойль стал неоспоримой легендой клуба. Испанец попал в структуру каталонцев только в 17 лет, и вот какое наставление дал ему отец на просмотре.

«Когда я проходил испытательный срок в «Барселоне», мой отец сказал мне:

%«Если ты вернешься и тебя не выберут, потому что у них было 20 лучших игроков, чем ты –нет проблем. Если тебя не выберут, потому что у них было 20 более целеустремленных игроков, чем ты, не возвращайся домой».

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2 комментария

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Игорь Климов
Пуйоль - это был лучший капитан команды на все времена!
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& Co1366
Карлес - лучший центр в защите Барсы!
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