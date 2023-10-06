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Левандовски и еще один ключевой игрок «Барсы» могут пропустить класико

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По информации Diario Sport, Роберт Левандовски может пропустить Эль класико.

Поляк получил травму в матче с «Порту» в Лиге чемпионов. Ожидается, что Френки де Йонг также пропустит матч с «Реалом». Педри и Рафинья под вопросом.

К сожалению, обе стороны страдают от кризиса, связанного с травмами. «Сливочные» останутся без Тибо Куртуа и Эдера Милитао, Начо дисквалифицирован.

Главный матч Ла Лиги состоится 28 октября. На данный момент «Реал» опережает «Барселону» на одно очко в турнирной таблице.

4 комментария

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Barcelona 4ever
Надеюсь хотя бы Педри с Рафай вернуться, НО нужно, чтобы они полностью восстановились от травм
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Игорь Климов
Барселона удачи и победы в этом Эль-Класико!
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Hella black
Если отсутствие Френки,мы ещё сможем пережить в Класико. А вот отсутствие Лёвы аукнется однозначно
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predMBAPPE
Ответ Hella black
Если отсутствие Френки,мы ещё сможем пережить в Класико. А вот отсутствие Лёвы аукнется однозначно
Роберто забьёт победный на 90+9 минуте
0
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