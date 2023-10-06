Левандовски и еще один ключевой игрок «Барсы» могут пропустить класико

По информации Diario Sport, Роберт Левандовски может пропустить Эль класико.

Поляк получил травму в матче с «Порту» в Лиге чемпионов. Ожидается, что Френки де Йонг также пропустит матч с «Реалом». Педри и Рафинья под вопросом.

К сожалению, обе стороны страдают от кризиса, связанного с травмами. «Сливочные» останутся без Тибо Куртуа и Эдера Милитао, Начо дисквалифицирован.

Главный матч Ла Лиги состоится 28 октября. На данный момент «Реал» опережает «Барселону» на одно очко в турнирной таблице.