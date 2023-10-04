От Де Йонга до Левандовски. Стали известны даты возвращения четырех игроков «Барселоны»
Все − футболисты основы.
После победы «Барселоны» в Лиге чемпионов над «Порту» (1:0) Хави жаловался на травмы лучших игроков.
Жалобы тренера вполне обоснованы. Вот список травмированных игроков «Барсы» и сроки их восстановления.
Френки де Йонг. Полузащитник получил мышечную травму в матче с «Сельтой». Ожидается, что он вернется в строй до конца ноября.
Педри. Полузащитник уже был замечен на тренировках «Барсы». Худшая часть его мышечной травмы уже позади, и его возвращение ожидается после международного перерыва. Он должен сыграть в класико.
Рафинья. В матче с «Севильей» вингер получил травму подколенного сухожилия. Однако травма не слишком серьезна, и ожидается, что он вернется к класико 28 октября.
Роберт Левандовски. Нападающий получил травму в матче с «Порту». Травма Левы также выведет его из строя до окончания международного перерыва. Остается надеяться, что он вернется до матча с «Мадридом».
скоро некому будет играть