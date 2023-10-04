«Я готов на все ради этого клуба». Гави рассказал, как переход в «Барсу» изменил его жизнь

Впереди у него еще много лет в сине-гранатовой футболке...

В своем недавнем интервью La Vanguardia Гави рассказал о своем переходе в академию «Барселоны», ради которого ему пришлось покинуть родной город.

Полузащитник вырос в маленьком городке Лос-Паласьос-и-Вильяфранка недалеко от Севильи, и начал свой футбольный путь в академии «Бетиса». Но в 11 лет он по настоянию родителей перешел в «Ла Масию», и это изменило всю его жизнь.

«Помню, за два месяца [до перехода] я сказал родителям, что не хочу туда, потому что боюсь. Сегодня я благодарю родителей, они первые поняли, что мне надо быть здесь.

Я был совсем маленьким и не хотел покидать свой город, разлучаться с друзьями. Это было кардинальным изменением всей жизни. Но что ж… Я провел здесь [в «Барсе»] всё своё детство, и почти с самого начала я осознал, что для меня это место значит всё.

Я готов на все ради этого клуба».

Словам Гави сложно не поверить. Он демонстрирует свою верность команде каждый раз, как выходит на поле, отчаянно борясь за результат в каждом матче и эмоционально реагируя на провалы.

С момента своего дебюта за основную команду в августе 2021 года 19-летний полузащитник забил 7 голов и оформил 14 результативных передач в 105 матчах за каталонцев.