«Барса» откажется от трансферов игроков старше 30. А ведь за последние 2 года «блауграна» подписала 9 возрастных футболистов

Деку предпочитает не подписывать игроков старше 30 лет за исключением аренды без права выкупа, сообщает Diario Sport.

По данным источника, руководство «Барселоны» опасается, что при необходимости клуб не сможет продать возрастных футболистов.

А ведь за последние 2 года каталонцы подписали сразу девять игроков, которым на момент трансфера уже исполнилось 30 лет. Давайте вспомним всех:

1. Люк Де Йонг – 31 год, аренда;

2. Пьер-Эмерик Обамеянг – 32 года, свободный агент;

3. Серхио Агуэро – 33 года, свободный агент;

4. Дани Алвес – 38 лет, свободный агент;

5. Роберт Левандовски — 33 года, 45 млн евро;

6. Маркос Алонсо – 31 год, свободный агент;

7. Ориоль Ромеу – 31 год, 3,4 млн евро;

8. Илкай Гюндоган – 32 года, свободный агент;

9. Иньиго Мартинес – 32 года, свободный агент.

Из девяти игроков «Барса» купила лишь двоих – Ромеу и Левандовского. Остальных футболистов из списка каталонцы либо взяли в аренду, либо подписали бесплатно.

Как вам такая стратегия «блауграны»? Трансфер каких игроков из списка не оправдался?