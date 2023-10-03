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«Барса» откажется от трансферов игроков старше 30. А ведь за последние 2 года «блауграна» подписала 9 возрастных футболистов

Иньиго Мартинес Иньиго Мартинес
Люк де Йонг Люк де Йонг
Ориоль Ромеу Ориоль Ромеу
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Илкай Гюндоган Илкай Гюндоган
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Деку предпочитает не подписывать игроков старше 30 лет за исключением аренды без права выкупа, сообщает Diario Sport.

По данным источника, руководство «Барселоны» опасается, что при необходимости клуб не сможет продать возрастных футболистов.

А ведь за последние 2 года каталонцы подписали сразу девять игроков, которым на момент трансфера уже исполнилось 30 лет. Давайте вспомним всех:

1. Люк Де Йонг – 31 год, аренда;

2. Пьер-Эмерик Обамеянг – 32 года, свободный агент;

3. Серхио Агуэро – 33 года, свободный агент;

4. Дани Алвес – 38 лет, свободный агент;

5. Роберт Левандовски — 33 года, 45 млн евро;

6. Маркос Алонсо – 31 год, свободный агент;

7. Ориоль Ромеу – 31 год, 3,4 млн евро;

8. Илкай Гюндоган – 32 года, свободный агент;

9. Иньиго Мартинес – 32 года, свободный агент.

Из девяти игроков «Барса» купила лишь двоих – Ромеу и Левандовского. Остальных футболистов из списка каталонцы либо взяли в аренду, либо подписали бесплатно.

Как вам такая стратегия «блауграны»? Трансфер каких игроков из списка не оправдался?

5 комментариев

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& Co1366
Обама свой трансфер оправдал полностью, Гюндоган - тоже самое на данный момент.
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ljolik888
Первые пятеро внесли свой вклад и даже не плохой . Надеюсь остальные будут не хуже . Конечно надо покупать молодых футболистов , но без опыта далеко не уплывешь тоже .
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Dooomer
Ну так свободные же агенты. Опасаются, что не смогут потом перепродать, а тут как бы бесплатно. Все логично.
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TJ tigra
люк де йонг выручал.
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NartApsua
Ответ ljolik888
Первые пятеро внесли свой вклад и даже не плохой . Надеюсь остальные будут не хуже . Конечно надо покупать молодых футболистов , но без опыта далеко не уплывешь тоже .
А какой вклад внёс Агуэро?
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