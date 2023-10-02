🥹 «Я дал ему обязательство». Президент «Интер Майами» подтвердил, что пообещал Лионелю Месси прощальный матч с «Барселоной»

Президент «Интер Майами» Хорхе Мас подтвердил, что обещал устроить Лионелю Месси прощальный матч с «Барселоной».

«Было много давления. Уход Месси из «Барселоны» ему не понравился. Лео не смог попрощаться со своим клубом, который был для него родным с самого детства. Обстоятельства были не такими, как хотел Лионель.

Я дал ему обязательство сделать все возможное в ближайшие годы, чтобы у него была возможность попрощаться со своими болельщиками в Барселоне. «Интер» поедет туда, либо у нас будет какая-то другая игра.

Очевидно, что, будучи лучшим игроком в мире, было много конкурентов за его подписание. Честно говоря, это были очень напряженные месяцы, у меня было несколько встреч в Росарио, Барселоне, Мадриде, Париже, Майами, Дохе... Я не был уверен, что все получится», - заявил Мас.