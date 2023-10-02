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🥹 «Я дал ему обязательство». Президент «Интер Майами» подтвердил, что пообещал Лионелю Месси прощальный матч с «Барселоной»

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Президент «Интер Майами» Хорхе Мас подтвердил, что обещал устроить Лионелю Месси прощальный матч с «Барселоной».

«Было много давления. Уход Месси из «Барселоны» ему не понравился. Лео не смог попрощаться со своим клубом, который был для него родным с самого детства. Обстоятельства были не такими, как хотел Лионель.

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Я дал ему обязательство сделать все возможное в ближайшие годы, чтобы у него была возможность попрощаться со своими болельщиками в Барселоне. «Интер» поедет туда, либо у нас будет какая-то другая игра.

Очевидно, что, будучи лучшим игроком в мире, было много конкурентов за его подписание. Честно говоря, это были очень напряженные месяцы, у меня было несколько встреч в Росарио, Барселоне, Мадриде, Париже, Майами, Дохе... Я не был уверен, что все получится», - заявил Мас.

3 комментария

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Роман Глазков
Идеальным вариантом была бы полугодовая аренда в барсу, как с Анри в арсенале. До сих пор помню его первый гол. Было бы красивое окончание истории. А матч Интер Майами- Барселона это не то...
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