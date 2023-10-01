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Писали, что Роке приедет в «Барсу» в январе. Но теперь все зависит от одной детали – Деку поедет к нему объяснять лично

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Летом этого года «Барселона» подписала Витора Роке за 30 млн евро. Талантливый бразилец должен прибыть в Каталонию в 2024 году.

Каталонцы не хотят ждать лета и работают над тем, чтобы ускорить его приезд, но январский переход во многом зависит от того, удастся ли им уложиться в лимит заработной платы.

Для этого «блауграна» нуждается в денежных вливаниях, и, к счастью, в ближайшее время ожидается поступление в 40 млн евро за продажу 29,5% акций Barca Studios от Libero Football Finance.

По данным Mundo Deportivo, столь необходимые деньги поступят к концу ноября.

Во время международного перерыва Деку отправится в Бразилию, где встретится с Роке и лично объяснит ему ситуацию. Спортивный директор также проверит состояние 18-летнего футболиста.

Напомним, что Витор получил травму лодыжки, из-за которой не сможет играть до декабря. До травмы Роке забил за «Паранаэнсе» 20 голов и отдал 8 результативных передач.

Vitor Roque boost for Barcelona! Athletico Paranaense boss Luiz Felipe Scolari says sale 'would be the best thing' | Goal.com English Bahrain

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