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«Вы говорили, что он больше не подходит мне». Хави защищает одного игрока «Барсы» – назвал его «незаменимым»

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«Гави очень важен для меня. Вы [пресса] говорили, что он больше не подходит мне, что он не будет играть в этом сезоне, что он не будет важен. Но правда в том, что он незаменим», – сказал Хави после матча с «Севильей» (1:0).

В победе над «Севильей» Гави вновь был великолепен, прекрасно вписавшись в тройку полузащитников «Барсы». «Барса» могла пропустить в первом тайме, но Гави отразил удар Окампоса, за которым не успевал тер Стеген.

Победа над «Севильей» вывела «Барсу» на первое место в Ла Лиге.

2 комментария

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Rachid
Кто это говорил Хави про Гави- что тот ему не подходит в его модель игры Барселоны..???…….))))))
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Alexander Prime
Обычно пристально не смотрел за его игрой, но в этих двух матчах прям наблюдал, парень выполняет колоссальный объем работы, просто вездесущий.
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