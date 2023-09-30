«Гави очень важен для меня. Вы [пресса] говорили, что он больше не подходит мне, что он не будет играть в этом сезоне, что он не будет важен. Но правда в том, что он незаменим», – сказал Хави после матча с «Севильей» (1:0).

В победе над «Севильей» Гави вновь был великолепен, прекрасно вписавшись в тройку полузащитников «Барсы». «Барса» могла пропустить в первом тайме, но Гави отразил удар Окампоса, за которым не успевал тер Стеген.

Победа над «Севильей» вывела «Барсу» на первое место в Ла Лиге.