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«Барселона» доминирует в Ла Лиге. Хави и еще четыре номинированы на сентябрьские награды 🏆

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Могут выиграть вообще все!

В среду Ла Лига объявила номинантов на сентябрьские награды во всех категориях. Кандидаты от «Барселоны» представлены во всех разделах, и только каталонский клуб может похвастаться таким результатом.

Хави вошел в шорт-лист премии «Тренер месяца».

Роберт Левандовски номинирован на приз «Игрок месяца». Он будет соревноваться с Джудом Беллингемом, Такефусой Кубо, Иньяки Уильямсом и Савио Морейрой.

Гави входит в число пяти кандидатов на получение награды «Игрок месяца U23».

Гол Жоау Канселу в ворота «Бетиса» может принести ему приз «Гол месяца».

Также в чемпионате Испании появилась награда за «Игру месяца». Роберт Левандовски и Жоау Феликс могут выиграть ее как лучший дуэт сентября.

Каталонцы мощно стартовали в этом сезоне. Остается надеяться, что они смогут поддерживать такой же уровень и дальше.

1 комментарий

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Бакытжан Оразхан
аха прям мощно что после сегодняшней игры Реала и Жироны будут на 3-м месте
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