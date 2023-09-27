«Барселона» доминирует в Ла Лиге. Хави и еще четыре номинированы на сентябрьские награды 🏆

Могут выиграть вообще все!

В среду Ла Лига объявила номинантов на сентябрьские награды во всех категориях. Кандидаты от «Барселоны» представлены во всех разделах, и только каталонский клуб может похвастаться таким результатом.

Хави вошел в шорт-лист премии «Тренер месяца».

Роберт Левандовски номинирован на приз «Игрок месяца». Он будет соревноваться с Джудом Беллингемом, Такефусой Кубо, Иньяки Уильямсом и Савио Морейрой.

Гави входит в число пяти кандидатов на получение награды «Игрок месяца U23».

Гол Жоау Канселу в ворота «Бетиса» может принести ему приз «Гол месяца».

Также в чемпионате Испании появилась награда за «Игру месяца». Роберт Левандовски и Жоау Феликс могут выиграть ее как лучший дуэт сентября.

Каталонцы мощно стартовали в этом сезоне. Остается надеяться, что они смогут поддерживать такой же уровень и дальше.