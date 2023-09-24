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Хави раскрывает Феликса одной перестановкой – это блестяще сработало в камбэке с «Сельтой»

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Маркос Алонсо провел хороший матч против «Сельты», однако это было не совсем то, что нужно «Барсе» для успешной игры Жоау Феликса.

Проблема в том, что Алонсо сложно постоянно перекрывать весь фланг и при этом тащить мяч и обыгрывать соперников. В субботу 32-летний игрок выиграл две из четырех дуэлей на земле и совершил всего одну обводку.

Совсем иначе обстоят дела у Алехандро Бальде – выдающаяся скорость и дриблинг молодого испанца позволяют Феликсу смещаться в центральные зоны, где он чувствует себя комфортно, комбинируя с Левандовским.

Вскоре после выхода Бальде в матче с «Сельтой» Феликс оказал Левандовскому великолепную помощь в центральных зонах.

Связка Феликс-Бальде, похоже, работает гораздо лучше, чем Феликс-Алонсо. Даже когда Маркос играет неплохо.

3 комментария

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SaH4r.
Алонсо провёл хороший матч? Автор, ты хоть игру смотрел?
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Игорь Климов
Отличное решение от Хави!
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calamitas
Ответ SaH4r.
Алонсо провёл хороший матч? Автор, ты хоть игру смотрел?
А автор разве написал или хотя бы позволил подумать о том, что Алонсо провёл плохой матч?
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