FC BARCELONA
Блог

«Проанализируем это». Хави доволен камбэком «Барселоны», но видит некоторые проблемы

Хави Хави
Барселона Барселона
Клубы Клубы
Ла Лига Ла Лига
Футбол Футбол

Не сомневался в победе.

«Камбэк в игре против «Сельты» был впечатляющим, мы верили в него до конца. Это заслуга игроков. Мы играли смело и с верой», − сказал Хави журналистам после победы «Барселоны» со счетом 3:2.

«Во втором тайме мы были неорганизованны. Движение было не таким, как в предыдущих матчах. Мы это проанализируем», − добавил тренер.

Расположение игроков «Барсы» во втором тайме было несколько неловким. Немного лучше стало после выхода на поле Алекса Бальде − именно тогда команда Хави приступила к камбэку.

Предыдущие два поединка «Барселона» выиграла со счетом 5:0, не упустив, в отличие от этой игры, большого количества моментов.

5 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Rachid
Хави срочно нужно выработать стратегию на игры против «автобусов» - не просто перепасовываться, а искать и взламывать двери этого транспорта:))
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
david lamer
Ответ Геворг Григорян
Слишком сильно поднимаются Защитники, из за этого допускаются открытые зоны. Надо с этим что делать
араухо восстановился от травмы, надеемся, что добавит уверенности в защите
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Barsenoga
Ответ инна витенберг
Хави ответь почему барса не бегает?
согласен, как при Кумане играли, позиционная атака стоя на месте, просто перепасовка, никакого движения и не предлагают себя под пас
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий