Не сомневался в победе.

«Камбэк в игре против «Сельты» был впечатляющим, мы верили в него до конца. Это заслуга игроков. Мы играли смело и с верой», − сказал Хави журналистам после победы «Барселоны» со счетом 3:2.

«Во втором тайме мы были неорганизованны. Движение было не таким, как в предыдущих матчах. Мы это проанализируем», − добавил тренер.

Расположение игроков «Барсы» во втором тайме было несколько неловким. Немного лучше стало после выхода на поле Алекса Бальде − именно тогда команда Хави приступила к камбэку.

Предыдущие два поединка «Барселона» выиграла со счетом 5:0, не упустив, в отличие от этой игры, большого количества моментов.