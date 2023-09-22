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Кунде продолжает удивлять фанатов своими оригинальными образами. На матч с «Сельтой» защитник приехал в футболке чужой сборной 🌸

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Это красиво!

Перед матчем с «Сельтой» Жюль Кунде появился на «Монжуике» в футболке сборной Японии из ограниченной серии «Japan 22», посвященной их выступлению на чемпионате мира 2022 года.

Француз славится своей любовью к оригинальным и эксцентричным нарядам, он регулярно дефилирует в неожиданных образах и нередко посещает модные показы. Однако весьма удивительно, что на этот раз он остановил свой выбор на футболке чужой сборной.

Будем надеяться, что эта форма не вызовет плохих воспоминаний у Марка-Андре тер Стегена, который недавно пропустил четыре мяча в товарищеском матче с со сборной страны восходящего солнца.

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