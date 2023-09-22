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«Всего два матча». Годин призывает не говорить о раннем успехе Феликса в «Барсе»

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После всего трех матчей, проведенных в «Барселоне» на правах аренды, многие болельщики оценили переход Жоау Феликса как успешный. Он действительно выглядит лучше в футболке «блауграны» и уже забил первый гол за клуб.

Однако бывший капитан «Атлетико» Диего Годин призвал не делать поспешных выводов:

'Just two matches': Diego Godin hits out at Joao Felix after superb start at Barca

«Я ничего не имею против Жоау, но нельзя говорить о его успехе в «Барсе» после двух матчей. В «Атлети» он так и не понял, что значит раздевалка. Группа выше любого человека».

Возможно, в словах Година есть доля правды. Феликс действительно с трудом адаптировался в раздевалке мадридцев.

Стоит ли ожидать чего-то подобного в «Барсе», или в клубе его мечты все будет по-другому?

3 комментария

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Inside 88 LW
Я так понимаю раздевалка матрасов необычайно токсичная.
"Группа выше человека"...
Приятно что у блауграны в раздевалке всё в порядке. Два матча и парень выходит с улыбкой и рвёт за клуб. У матрасов же группа важнее...
Феликсу дальнейшее развитие - был рад слухам за его трансфер и парень полностью подтвердил свой статус в атакующей команде. Исходя из трансферов Турана, Гризмана, Депая и т.д. - надеюсь руководство матрасов не будет рушить мосты и летом парень будет полноценным игроком блауграны!
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predMBAPPE
Правильно говорит но он хорош
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Rachid
Правильно говорит Годин - не нужно преждевременно нахваливать таланты Феликса - всего 2 игры против откровенно слабых клубов - игры против которых, как тренировка для Барсы:)))))))
Всё покажет время и игры против топ клубов!
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