«Всего два матча». Годин призывает не говорить о раннем успехе Феликса в «Барсе»
После всего трех матчей, проведенных в «Барселоне» на правах аренды, многие болельщики оценили переход Жоау Феликса как успешный. Он действительно выглядит лучше в футболке «блауграны» и уже забил первый гол за клуб.
Однако бывший капитан «Атлетико» Диего Годин призвал не делать поспешных выводов:
«Я ничего не имею против Жоау, но нельзя говорить о его успехе в «Барсе» после двух матчей. В «Атлети» он так и не понял, что значит раздевалка. Группа выше любого человека».
Возможно, в словах Година есть доля правды. Феликс действительно с трудом адаптировался в раздевалке мадридцев.
Стоит ли ожидать чего-то подобного в «Барсе», или в клубе его мечты все будет по-другому?
"Группа выше человека"...
Приятно что у блауграны в раздевалке всё в порядке. Два матча и парень выходит с улыбкой и рвёт за клуб. У матрасов же группа важнее...
Феликсу дальнейшее развитие - был рад слухам за его трансфер и парень полностью подтвердил свой статус в атакующей команде. Исходя из трансферов Турана, Гризмана, Депая и т.д. - надеюсь руководство матрасов не будет рушить мосты и летом парень будет полноценным игроком блауграны!
Всё покажет время и игры против топ клубов!