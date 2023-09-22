После всего трех матчей, проведенных в «Барселоне» на правах аренды, многие болельщики оценили переход Жоау Феликса как успешный. Он действительно выглядит лучше в футболке «блауграны» и уже забил первый гол за клуб.

Однако бывший капитан «Атлетико» Диего Годин призвал не делать поспешных выводов:

«Я ничего не имею против Жоау, но нельзя говорить о его успехе в «Барсе» после двух матчей. В «Атлети» он так и не понял, что значит раздевалка. Группа выше любого человека».

Возможно, в словах Година есть доля правды. Феликс действительно с трудом адаптировался в раздевалке мадридцев.

Стоит ли ожидать чего-то подобного в «Барсе», или в клубе его мечты все будет по-другому?