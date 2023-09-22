Этим летом «Барселона» подписала Жоау Канселу и Жоау Феликса на правах аренды до конца сезона-2023/24. Всего за три матча, проведенных в каталонском клубе, оба игрока доказали, что их стоит оставить в команде и после окончания аренды. Но может ли «Барса» позволить себе это?

По данным Mundo Deportivo, полноценный трансфер Феликса обойдется каталонцам в 80 млн евро, а Канселу – около 25 млн евро.

Несмотря на то, что эта сумма вполне логична, она все же может стать проблемой для «Барсы» в связи с ее финансовым положением. Но Лапорта всегда может найти выход, не так ли?