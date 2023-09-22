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Сколько «Барса» должна заплатить за трансферы Канселу и Феликса? Игроки уже доказали свою важность

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Этим летом «Барселона» подписала Жоау Канселу и Жоау Феликса на правах аренды до конца сезона-2023/24. Всего за три матча, проведенных в каталонском клубе, оба игрока доказали, что их стоит оставить в команде и после окончания аренды. Но может ли «Барса» позволить себе это?

По данным Mundo Deportivo, полноценный трансфер Феликса обойдется каталонцам в 80 млн евро, а Канселу – около 25 млн евро.

Несмотря на то, что эта сумма вполне логична, она все же может стать проблемой для «Барсы» в связи с ее финансовым положением. Но Лапорта всегда может найти выход, не так ли?

𝑷𝒂𝒖𝒍 𝑭𝑪𝑩 📰 on X: "🚨🚨🚨 JOAO CANCELO ET JOAO FELIX SERONT BLAUGRANAS, LA LIGA A DONNÉE LE OK !!! @gerardromero https://t.co/WQhuX1808z" / X

5 комментариев

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fcb812
сегодня видел сообщение в тг барсамании:

Феликсу всего то нужно забить гол Атлетико и отпраздновать его целуя эмблему Барсы ,после такого его и бесплатно продадут 😂

Ждём 🤝
+16
0
+16
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Michael Chikvashvili
Хотя-бы Канселу получилось
+5
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+5
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Rachid
Нужно подождать до Весны 2024 - тогда и видно будет- нужны ли они оба Барселоне и за какую цену их стоит выкупать:))
+2
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+2
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Bob Ganiev
Феликс 40 млн.
0
0
0
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