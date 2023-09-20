«Гюндоган и Канселу пришли от особого тренера. Это Гвардиола. Вы знаете, как хорошо он строит футбол.», – сказал Хави журналистам после победы 5:0 над «Антверпеном».

«Смотреть на их игру – одно удовольствие. Гюндогану не нужно давать много указаний... Он умеет играть просто и без сложностей. То же касается и Канселу. Они оба – отличное пополнение».

И Гюндоган, и Канселу быстро вписались в команду Хави, матч «Антверпеном» стал очередным доказательством. Новички располагались близко друг к другу. Португалец часто присоединялся к полузащите «Барсы», играя ближе к правому флангу, как и Гюндо.

За карьеру Гюндоган провел 123 матча вместе с Канселу – у этих ребят точно есть сыгранность.