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«Вы знаете, откуда они пришли». Хави назвал двух игроков «Барсы», которые не нуждаются в инструкциях на поле

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«Гюндоган и Канселу пришли от особого тренера. Это Гвардиола. Вы знаете, как хорошо он строит футбол.», – сказал Хави журналистам после победы 5:0 над «Антверпеном».

«Смотреть на их игру – одно удовольствие. Гюндогану не нужно давать много указаний... Он умеет играть просто и без сложностей. То же касается и Канселу. Они оба – отличное пополнение».

И Гюндоган, и Канселу быстро вписались в команду Хави, матч «Антверпеном» стал очередным доказательством. Новички располагались близко друг к другу. Португалец часто присоединялся к полузащите «Барсы», играя ближе к правому флангу, как и Гюндо.

За карьеру Гюндоган провел 123 матча вместе с Канселу – у этих ребят точно есть сыгранность.

Fresh Bernardo Silva contract talks prompt Barcelona to switch Man City targets to key Guardiola man

4 комментария

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Amigo88
Есть ощущение, что на фото Родри, а не Канселу, обнимается с Гюндоганом 🧐

Напомнило фейл с презентацией Бускетса в качестве игрока Маями, когда на фото был Арбелоа))
+13
0
+13
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fcb812
Шикарное усиление
Посмотрим как будет на дистанции
Но мне кажется в конце сезона нужно будет официально подписать обоих Жоау
+11
0
+11
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Александр Опёнышев
Ответ Amigo88
Есть ощущение, что на фото Родри, а не Канселу, обнимается с Гюндоганом 🧐 Напомнило фейл с презентацией Бускетса в качестве игрока Маями, когда на фото был Арбелоа))
Это и есть Родри(((
+2
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+2
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predMBAPPE
Вот только каквыкупать их потом, там ещё лига щимит с лимитом капитально
0
0
0
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