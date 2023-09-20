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«Иногда понимание приходит с самого начала». Левандовски рад новому партнеру в атаке – объясняет, почему он так хорош

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Жоау Феликс Жоау Феликс
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Отвечая на вопрос о новом партнере по атаке, Роберт Левандовски сказал: «Моя связка с Жоау Феликсом? Иногда понимание приходит с самого начала.

Жоау мыслит как игрок атаки. Он играет вперед и создает пространство как с мячом, так и без него. Он всегда стремится играть вперед, поэтому я должен быть готов.

Видите, когда мы играем в атакующем стиле, мы забиваем много голов. Я счастлив и горд за команду. Мы создали моменты и забили 5 голов. Это значит, что все под контролем!»

Ранее Левандовски не стеснялся говорить, что команде Хави не хватает энергии в атаке, однако сейчас Роберт наверняка доволен.

Польский нападающий очень удачно начал сезон, забив четыре гола и отдав столько же голевых передач в шести матчах.

João Félix: “I tried to stay close to Lewandowski so he wouldn't be isolated in attack. The striker can't be left alone like that. He talked to me at the start of

5 комментариев

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Hella black
Лёва кстати ☝🏼 действительно,говорил что мало атакующих действий в Испанском чемпионате. Косвенно кидая камень в огород Хави,как оказалось Роберт был прав.
С приходом Феликса команда стала вариативней в атаке,даже креативный я бы сказал.
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+10
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Maksim1302
Удачи обоим, побольше голов и передач, если они будут в огне, Барсу будет трудно остановить
+8
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Arsen5270
Ответ Maksim1302
Удачи обоим, побольше голов и передач, если они будут в огне, Барсу будет трудно остановить
Так это и Хави понятно. Именно поэтому Хави и хотел Бернарду Силву. Думаю, в следующим году заберут и его.
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Rachid
Получается что Лёва прав, до этого критикуя отсутствие атакующих действий у Барселоны.
Появился напарник (Феликс) по атаке и Лёва начал забивать.
Кстати, он также говорил в прошлом сезоне в моменте травмирования дембеля
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MK
Гюндо, Феликс, Канселу добавили дозу качество атаки !!
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