Отвечая на вопрос о новом партнере по атаке, Роберт Левандовски сказал: «Моя связка с Жоау Феликсом? Иногда понимание приходит с самого начала.

Жоау мыслит как игрок атаки. Он играет вперед и создает пространство как с мячом, так и без него. Он всегда стремится играть вперед, поэтому я должен быть готов.

Видите, когда мы играем в атакующем стиле, мы забиваем много голов. Я счастлив и горд за команду. Мы создали моменты и забили 5 голов. Это значит, что все под контролем!»

Ранее Левандовски не стеснялся говорить, что команде Хави не хватает энергии в атаке, однако сейчас Роберт наверняка доволен.

Польский нападающий очень удачно начал сезон, забив четыре гола и отдав столько же голевых передач в шести матчах.