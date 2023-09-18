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В матче против «Антверпена» Деку будет следить за одним игроком. Он может перейти в 2024 году

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Артюр Вермерен Артюр Вермерен
Марк ван Боммел Марк ван Боммел
Футбол Футбол

Молодой универсальный хавбек.

Во вторник в очном матче «Барселоны» и «Антверпена» спортивный директор каталонского клуба Деку будет пристально следить за Артюром Вермереном.

Вермерен − 18-летний игрок, который может выходить как на позиции центрального, так и опорного полузащитника. Он считается одним из самых больших талантов на своей позиции.

Вундеркинд уже стал бесспорным игроком старта «Антверпена», и его трансфер в более крупный клуб − это дело времени. Вермерена хвалят за чтение и понимание позиционной игры, а также за технические качества.

«Я не дам вам никакой информации о Вермерене, потому что если бы я это сделал, то Хави подписал бы его немедленно», − заявил недавно журналистам тренер «Антверпена» Марк ван Боммель.

«Барселона» следит за парнем задолго до того, как бельгийцы попали в группу Лиги чемпионов. По данным многочисленных источников, клуб может принять решение о приобретении молодого игрока в следующем году.

По информации Diario Sport, интерес к игроку также проявляют «Манчестер Юнайтед», дортмундская «Боруссия», «Вест Хэм» и «Монако».

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