Кажется, между Робертом Левандовски и Гави особые отношения, и они начались еще в прошлом сезоне.

Страсть и упорство 19-летнего полузащитника невозможно не заметить. Судя по всему, Левандовски взял его под свое крыло, их связь похожа на отношения отца и сына.

Вот несколько фотографий, подтверждающих особые отношения Левандовски и Гави.

Лева поддерживает Гави на тренировке:

Футболисты общаются во время матча:

Гави сидел рядом с Левандовски на церемонии вручения Золотого мяча в прошлом году. Во время мероприятия они постоянно переговаривались:

Гави толкает Левандовски после того, как нападающий заработал пенальти в матче с «Осасуной». Это была явно форма поощрения:

Ни один игрок «Барсы» не радуется голам Левы больше, чем Гави. Даже Педри остается только смотреть, как Гави прыгает на спину Левандовски:

Себальос схватил Левандовски во время класико, и можно догадаться, кто сразу повалил его на землю:

Левандовски хотел, чтобы они вместе с Гави представили болельщикам Золотую бутсу и трофей Копа:

Как будто отец и сын вместе выходят на тренировку:

Гави забирается на плечо Левандовски, чтобы отпраздновать его гол в ворота «Бетиса»: