У Гави и Левандовски особые отношения - у нас есть доказательства📸
Кажется, между Робертом Левандовски и Гави особые отношения, и они начались еще в прошлом сезоне.
Страсть и упорство 19-летнего полузащитника невозможно не заметить. Судя по всему, Левандовски взял его под свое крыло, их связь похожа на отношения отца и сына.
Вот несколько фотографий, подтверждающих особые отношения Левандовски и Гави.
Лева поддерживает Гави на тренировке:
Футболисты общаются во время матча:
Гави сидел рядом с Левандовски на церемонии вручения Золотого мяча в прошлом году. Во время мероприятия они постоянно переговаривались:
Гави толкает Левандовски после того, как нападающий заработал пенальти в матче с «Осасуной». Это была явно форма поощрения:
Ни один игрок «Барсы» не радуется голам Левы больше, чем Гави. Даже Педри остается только смотреть, как Гави прыгает на спину Левандовски:
Себальос схватил Левандовски во время класико, и можно догадаться, кто сразу повалил его на землю:
Левандовски хотел, чтобы они вместе с Гави представили болельщикам Золотую бутсу и трофей Копа:
Как будто отец и сын вместе выходят на тренировку:
Гави забирается на плечо Левандовски, чтобы отпраздновать его гол в ворота «Бетиса»:
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