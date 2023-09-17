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«Он говорил мне это еще до матча». Феликс указал на проблему «Барсы», которую ему рассказал Левандовски

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«Я старался находиться рядом с Левандовски [во время игры с «Реал Бетисом»], чтобы он не был изолирован в атаке», – сказал Жоау Феликс журналистам после победы «Барселоны» со счетом 5:0.

'He talked to me about it before the game': Joao Felix points to Barca's problem with Lewandowski

«Нападающий не может оставаться в одиночестве. Он говорил мне об этом в начале матча. Главное, чтобы Левандовски забивал. Он нападающий, а нападающие живут за счет голов», – добавил португалец.

Связка Роберта Левандовски с Жоау Феликсом выглядела замечательно. В одном из эпизодов португалец мастерски проскочил мимо мяча, чтобы пас Андреаса Кристенсена дошел до поляка, и тот забил.

Ранее Левандовски посетовал на то, что «Барса» не так часто играет в атакующий футбол, намекнув на то, что нужно чаще доставлять мяч в зону атаки.

7 комментариев

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кто-то
Видно, как с Феликсом Левандовски оживился
+17
-1
+16
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Flow market Victor Mercedes
Дальнейших успехов дуэту Феландовски)))
+16
-1
+15
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Hella black
No touch pass от Феликса конфетка ☝🏼 была
+8
0
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Серж Ск
Ответ кто-то
Видно, как с Феликсом Левандовски оживился
ну пока рано по одной игре судить.. к зиме станет понятно.
+4
0
+4
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olimbek
Фати нагло жадничал когда были моменты паса в Леву. И взаимно. Но Феликс и Лева обменялись любезностями во время матча с Бетисом. Ноу тач ассист была конфеткой. В целом Феликс провел хорший матч.
+3
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+3
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Екб
Ответ Hella black
No touch pass от Феликса конфетка ☝🏼 была
Это скорее no touch assist)
+1
0
+1
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Nogoi89
Левандовски тяжело одному создать самому момент. Это всё-таки зависимый игрок. С таким подносчиком снарядов, как Феликс, ему проще будет забивать.
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