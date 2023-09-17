7 комментариев

«Я старался находиться рядом с Левандовски [во время игры с «Реал Бетисом»], чтобы он не был изолирован в атаке», – сказал Жоау Феликс журналистам после победы «Барселоны» со счетом 5:0.

«Нападающий не может оставаться в одиночестве. Он говорил мне об этом в начале матча. Главное, чтобы Левандовски забивал. Он нападающий, а нападающие живут за счет голов», – добавил португалец.

Связка Роберта Левандовски с Жоау Феликсом выглядела замечательно. В одном из эпизодов португалец мастерски проскочил мимо мяча, чтобы пас Андреаса Кристенсена дошел до поляка, и тот забил.

Ранее Левандовски посетовал на то, что «Барса» не так часто играет в атакующий футбол, намекнув на то, что нужно чаще доставлять мяч в зону атаки.