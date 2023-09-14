У игроков «Баварии» спросили. кто является их футбольными кумирами.

Ответы некоторых из них могут удивить. Особенно, если учесть, что это интервью клубному ТВ мюнхенцев.

Лерой Сане уверенно назвал Лео Месси своим кумиром.

Джамал Мусиала решил не отставать, но с поправкой: «У меня их два - Лионель Месси и Роналдиньо».

Один из лидеров команды Йозуа Киммих признался, что равняется на нынешнего главного тренера каталонцев: «Хави. Это моя игровая модель».

Масла в огонь подлил и экс-полузащитник «Баварии» Артуро Видаль, который был уже более подробен:

«Каземиро или Бускетс? Бускетс. Без сомнения. Стержень любой команды - это всегда тот, кто контролирует темп. Тот, у кого лучше техника. Тот, кто двигает мяч... Каземиро не делает ничего из этого, поэтому я предпочитаю Бускетса.

Луис Суарес или Левандовски? Я не знаю, будет ли когда-нибудь нападающий лучше, чем они. У Роберта много качеств, но я предпочитаю уругвайца... У Суареса есть то озорство, которого присуще всем южноамериканским игрокам. У Роберта этого нет».