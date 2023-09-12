Интересный эпизод из 2008 года.

Дебют Левандовского в составе взрослой национальной сборной Польши состоялся 10 сентября 2008 года, когда главный тренер сборной Польши Лео Бенхаккер включил его в состав на матч отборочного турнира ЧМ-2010 против Сан-Марино, а впоследствии выпустил на замену.

Вот какой титр увидели зрители матча.

Левандовски смог забить гол в этом матче, Польша победила со счетом 2:0.

Ошибка бродкастеров долго оставалась легендой о том, что Левандовски когда-то играл на позиции защитника, но это не так.

В том самом матче на поле был еще один Левандовски - Мариуш.

По иронии судьбы, номинальный защитник, известный своими выступлениями за донецкий «Шахтер», в том матче играл в центре поля.