Додавят его клуб.

Этим летом «Барселона» пыталась привезти из «Атлетико Паранаэнсе» молодого форварда Витора Роке. Однако это не получилось из-за ФФП и отказа бразильцев.

Однако, по инсайдам Роджера Торелло из Mundo Deportivo, теперь переход Роке в Каталонию − приоритет на зимнее трансферное окно.

В настоящее время в распоряжении Хави пять игроков атаки − Роберт Левандовски, Жоау Феликс, Рафинья, Ламин Ямаль и Ферран Торрес.

Тем временем Роке продолжает много забивать в Бразилии. Ему всего 18 лет, а в 2023 году он уже забил 20 голов и отдал 8 голевых передач. Ни один форвард-подросток Бразилии не отличается так часто. Для сравнения, Эндрик, который летом 2024 года приедет в «Мадрид», за такой же промежуток забил 7 голов и отдал одну голевую.

«Барселона» подписала Витора Роке этим летом за 40 млн евро. Однако окончательная сумма может вырасти до 70 млн евро в зависимости от того, как проявит себя игрок.