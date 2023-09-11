Стала известна зимняя трансферная цель «Барселоны». Игрока не удалось привезти этим летом
Додавят его клуб.
Этим летом «Барселона» пыталась привезти из «Атлетико Паранаэнсе» молодого форварда Витора Роке. Однако это не получилось из-за ФФП и отказа бразильцев.
Однако, по инсайдам Роджера Торелло из Mundo Deportivo, теперь переход Роке в Каталонию − приоритет на зимнее трансферное окно.
В настоящее время в распоряжении Хави пять игроков атаки − Роберт Левандовски, Жоау Феликс, Рафинья, Ламин Ямаль и Ферран Торрес.
Тем временем Роке продолжает много забивать в Бразилии. Ему всего 18 лет, а в 2023 году он уже забил 20 голов и отдал 8 голевых передач. Ни один форвард-подросток Бразилии не отличается так часто. Для сравнения, Эндрик, который летом 2024 года приедет в «Мадрид», за такой же промежуток забил 7 голов и отдал одну голевую.
«Барселона» подписала Витора Роке этим летом за 40 млн евро. Однако окончательная сумма может вырасти до 70 млн евро в зависимости от того, как проявит себя игрок.
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