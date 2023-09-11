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Стала известна зимняя трансферная цель «Барселоны». Игрока не удалось привезти этим летом

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Витор Роке
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Додавят его клуб.

Этим летом «Барселона» пыталась привезти из «Атлетико Паранаэнсе» молодого форварда Витора Роке. Однако это не получилось из-за ФФП и отказа бразильцев.

Однако, по инсайдам Роджера Торелло из Mundo Deportivo, теперь переход Роке в Каталонию − приоритет на зимнее трансферное окно.

В настоящее время в распоряжении Хави пять игроков атаки − Роберт Левандовски, Жоау Феликс, Рафинья, Ламин Ямаль и Ферран Торрес.

Тем временем Роке продолжает много забивать в Бразилии. Ему всего 18 лет, а в 2023 году он уже забил 20 голов и отдал 8 голевых передач. Ни один форвард-подросток Бразилии не отличается так часто. Для сравнения, Эндрик, который летом 2024 года приедет в «Мадрид», за такой же промежуток забил 7 голов и отдал одну голевую.

«Барселона» подписала Витора Роке этим летом за 40 млн евро. Однако окончательная сумма может вырасти до 70 млн евро в зависимости от того, как проявит себя игрок.

3 комментария

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Muhammed Lokgaev
так вроде еще летом писали, что он гарантированно в зимнее трансферное окно перейдет вроде
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Nick Dovgo
ноу мани - ноу хани
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Flow market Victor Mercedes
Скорее бы, в центре нападения не потеряется малой
0
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