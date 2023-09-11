Кто как не он?

Несмотря на то, что Гави всего девятнадцать лет, он уже давно стал ключевым игроком команды Хави. Но, как оказывается, юный испанец играет важную роль в коллективе не только на поле, но и в раздевалке.

Жорди Кардеро и Алекс Пиантель из Relevo рассказали, что Гави является одним из лидеров в раздевалке и наставником таких молодых игроков, как Андер Астралага, Фермин Лопес и многих других.

Он помогает юным футболистам адаптироваться на тренировках первой команды и является связующим звеном между ними и опытными игроками. Гави внимательно следит за тем, чтобы они чувствовали себя комфортно в основной команде и не стеснялись проявлять свои таланты.

Сам полузащитник прошел этот путь несколько лет назад, а теперь пришло время поделиться этим опытом с другими игроками, которые тоже могут дорасти до основного состава.

Юный лидер!