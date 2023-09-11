Несмотря на возраст, Гави взял на себя важную роль в иерархии команды. Игрок отвечает за адаптацию молодых талантов
Кто как не он?
Несмотря на то, что Гави всего девятнадцать лет, он уже давно стал ключевым игроком команды Хави. Но, как оказывается, юный испанец играет важную роль в коллективе не только на поле, но и в раздевалке.
Жорди Кардеро и Алекс Пиантель из Relevo рассказали, что Гави является одним из лидеров в раздевалке и наставником таких молодых игроков, как Андер Астралага, Фермин Лопес и многих других.
Он помогает юным футболистам адаптироваться на тренировках первой команды и является связующим звеном между ними и опытными игроками. Гави внимательно следит за тем, чтобы они чувствовали себя комфортно в основной команде и не стеснялись проявлять свои таланты.
Сам полузащитник прошел этот путь несколько лет назад, а теперь пришло время поделиться этим опытом с другими игроками, которые тоже могут дорасти до основного состава.
Юный лидер!
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