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Несмотря на возраст, Гави взял на себя важную роль в иерархии команды. Игрок отвечает за адаптацию молодых талантов

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Кто как не он?

Несмотря на то, что Гави всего девятнадцать лет, он уже давно стал ключевым игроком команды Хави. Но, как оказывается, юный испанец играет важную роль в коллективе не только на поле, но и в раздевалке.

Жорди Кардеро и Алекс Пиантель из Relevo рассказали, что Гави является одним из лидеров в раздевалке и наставником таких молодых игроков, как Андер Астралага, Фермин Лопес и многих других.

Он помогает юным футболистам адаптироваться на тренировках первой команды и является связующим звеном между ними и опытными игроками. Гави внимательно следит за тем, чтобы они чувствовали себя комфортно в основной команде и не стеснялись проявлять свои таланты.

Сам полузащитник прошел этот путь несколько лет назад, а теперь пришло время поделиться этим опытом с другими игроками, которые тоже могут дорасти до основного состава.

Юный лидер!

2 комментария

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Экселлент
Гави самому пора уже делать следующий шаг в развитии, ему необходимо как можно скорее выйти на следующую ступень в плане игры, но всему своё время!
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ЧИКО
Молодец парень! он станет лидером и хорошим футболистом!!!… в своё время…
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