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«Он работает больше Роналду». Фаны «Барсы» просят Хави поставить в старт забытого игрока, даже если придется посадить Левандовски

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Некоторые болельщики «Барсы» настолько впечатлены голевыми подвигами Феррана Торреса и считают, что Хави пора включить испанца в стартовый состав. И если для этого придется оставить на скамейке запасных Роберта Левандовски, то так тому и быть!

«Ферран заставил многих из нас пересмотреть мнение о нем. Парень работает больше, чем Роналду, и его игра значительно улучшилась».

«Скамейку Левы и его в старте, пожалуйста. Лева выглядит так, будто его ноги все-таки устали».

«Феррану пора выходить в старте. Когда Лева не играет, мы не просим его начинать со скамейки. Некоторые из вас, ребята, болели за то, чтобы Фати вышел в старте, в то время как он не проявлял себя в достаточной степени. Хави должен вознаградить Феррана за его тяжелую работу и перестать играть с Гави на фланге».

Как должна выглядеть «Барса», если Ферран действительно выйдет в старте, а Левандовски начнет на скамейке? Мы можем представить как минимум две схемы.

Ромбовидная 4-4-2 с Гави в роли атакующего полузащитника.

Классическая 4-3-3 с Ферраном в роли ложной девятки.

В этом читаются черты Пепа Гвардиолы времен «Ман Сити»-2021/22 – тогда «Сити» выиграл Премьер-лигу без чистого нападающего после ухода Серхио Агуэро.

4 комментария

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fcb812
Давно пора выпустить его в старте
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Гамаль Хайдаров
у Хави должны быть яйца, чтоб посадить Левандовского на скамейку
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Rachid
В обеих перспективных схемах, считаю, что в старте вместе с Ферраном должны выходить Рафинья (замена Ямаль), а правым защитником Канселу (Роберто полузащитник на скамейке)
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Ответ Гамаль Хайдаров
у Хави должны быть яйца, чтоб посадить Левандовского на скамейку
у пучеглазого их нет
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