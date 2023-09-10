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Гениальный тренер. «Барса» не успела найти дублера Ромеу, но штаб Хави нашел запасного опорника с другой позиции

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Ранее Хави заявлял, что «Барселоне» не хватает полузащитника для замены Ориоля Ромеу. Если позволят финансы, то зимой клуб, скорее всего, вернется на рынок за новым опорным полузащитником.

Но до тех пор Андреас Кристенсен будет выполнять роль дублера Ромеу, сообщает Mundo Deportivo. Штаб Хави считает, что защитник обладает всеми необходимыми физическими данными для этой роли.

Более того, датчанин уже играл шестерку в «Челси» и «Менхенгладбахе». Хави планирует сделать Кристенсена запасным опорником, оставив Френки де Йонга и Илкая Гюндогана на их привычных позициях восьмерок.

How Andreas Christensen is putting his Chelsea exit behind him at Barcelona - The Athletic

5 комментариев

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Вячеслав Новиков
А если Касадо попробовать дать шанс?
+9
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+9
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Rachid
Кристенсен запасной опорник - очень интересный вариант, Хави ещё пробовал и Гарсию на эту позицию, но что-то не получилось - ушёл в аренду..
+3
0
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dem
Ну посмотрим на всю эту «гениальность» Хави в 1/8 ЛЧ, зимой врятли много усилений будет.
Из такой группы то пади выползут.
+1
0
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Тулкин Авезов
Гениально
+1
-1
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Barca-TM
Физически он похож на Бускетса, и посмотрим, насколько он техничен.
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