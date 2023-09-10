Ранее Хави заявлял, что «Барселоне» не хватает полузащитника для замены Ориоля Ромеу. Если позволят финансы, то зимой клуб, скорее всего, вернется на рынок за новым опорным полузащитником.

Но до тех пор Андреас Кристенсен будет выполнять роль дублера Ромеу, сообщает Mundo Deportivo. Штаб Хави считает, что защитник обладает всеми необходимыми физическими данными для этой роли.

Более того, датчанин уже играл шестерку в «Челси» и «Менхенгладбахе». Хави планирует сделать Кристенсена запасным опорником, оставив Френки де Йонга и Илкая Гюндогана на их привычных позициях восьмерок.