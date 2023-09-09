Трансферное окно в Европе закрылось. Летом «Барса» неплохо усилила состав, подписав сразу нескольких игроков бесплатно.

В обновленной «блаугране» Хави выделил нескольких футболистов, которых считает неприкосновенными.

По сведениям Хавьера Мигеля из Diario AS, к таким игрокам главный тренер «Барсы» отнес Тер Стегена, Де Йонга, Кунде и Левандовского. Журналист отмечает, что в этом элитном составе был и Араухо до того, как защитник получил травму.

Как мы знаем, Марк-Андре и Френки входят в состав капитанов каталонцев. Любопытно, что Серджи Роберто, которому принадлежит капитанская повязка команды, не вошел в список неприкосновенных.

Мигель отмечает, что скоро к элитной каталонской четверке может добавиться пятый футболист – Гюндоган. Илкай пока провел слишком мало времени в новой команде, но нет сомнений в том, что новоиспеченный капитан сборной Германии со временем займет важное место в «Барселоне».

Как вам «неприкосновенные Хави»? Согласны с выбором тренера?