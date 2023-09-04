25 комментариев

Сложная победа «Барселоны» не закончилась обсуждением одного лишь судейства. И даже игры.

Любопытный эпизод, пропущенный камерами трансляции, попал в соцсети. С трибун запечатлели эмоции футболистов «Барсы», когда Роберт Левандовски заработал победный пенальти.

Пока поляк смиренно ждал решения судьи, Гали решил его «приободрить», но получилось как-то уж совсем... неудачно.

По кадрам.

Гави бежит к Роберту

Поляк без эмоций - Гави не понимает

Гави жестко пихает Роберта

И сильно отталкивает

Левандовски не понимает

И спугивает Гали грозным видом

Гави убегает брататься с Феликсом

Эта странная сценка не могла остаться без внимания фанатов.

💭 «Хах, а помните, как он дрался с Феликсом?»

💭 «Гави так любит сражаться, что готов этим заниматься даже в своей команде».

💭 «Какой-то ненормальный».

💭 «А к судье подошел?»

💭 «Похоже, что он сумасшедший. Нужно отправить его в «Альмерию».

💭 «Слишком неловко, чтобы это понять».

💭 Как неловко видеть, что Левандовски сдерживается только, потому что годится ему в дяди».

💭 «Гаттузо 2.0».