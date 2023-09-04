25 комментариев

🤨 Гави «напихал» Левандовскому за пенальти в матче с «Осасуной». Поляк не понял испанца и был явно раздражен 😠
Сложная победа «Барселоны» не закончилась обсуждением одного лишь судейства. И даже игры.
Любопытный эпизод, пропущенный камерами трансляции, попал в соцсети. С трибун запечатлели эмоции футболистов «Барсы», когда Роберт Левандовски заработал победный пенальти.
Пока поляк смиренно ждал решения судьи, Гали решил его «приободрить», но получилось как-то уж совсем... неудачно.
По кадрам.
Эта странная сценка не могла остаться без внимания фанатов.
💭 «Хах, а помните, как он дрался с Феликсом?»
💭 «Гави так любит сражаться, что готов этим заниматься даже в своей команде».
💭 «Какой-то ненормальный».
💭 «А к судье подошел?»
💭 «Похоже, что он сумасшедший. Нужно отправить его в «Альмерию».
💭 «Слишком неловко, чтобы это понять».
💭 Как неловко видеть, что Левандовски сдерживается только, потому что годится ему в дяди».
💭 «Гаттузо 2.0».
Гаттузо было бы наплевать Ибра это или Манджукич это реально бесстрашный человек как и Рой кини тот же Кантона!. а а Рамос и Пепе просто выделываются над теми кто слабее.
Но Гави пацан сейчас, и лиж время покажет, какой он на самом деле...
Гави молодой - тестостерон хлещет через край, он может на эмоциях играть.