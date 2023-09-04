FC BARCELONA
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🤨 Гави «напихал» Левандовскому за пенальти в матче с «Осасуной». Поляк не понял испанца и был явно раздражен 😠

Гави Гави
Роберт Левандовски Роберт Левандовски
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Сложная победа «Барселоны» не закончилась обсуждением одного лишь судейства. И даже игры.

Любопытный эпизод, пропущенный камерами трансляции, попал в соцсети. С трибун запечатлели эмоции футболистов «Барсы», когда Роберт Левандовски заработал победный пенальти.

Пока поляк смиренно ждал решения судьи, Гали решил его «приободрить», но получилось как-то уж совсем... неудачно.

По кадрам.

Гави бежит к Роберту
Поляк без эмоций - Гави не понимает
Гави жестко пихает Роберта
И сильно отталкивает
Левандовски не понимает
И спугивает Гали грозным видом
Гави убегает брататься с Феликсом

Эта странная сценка не могла остаться без внимания фанатов.

💭 «Хах, а помните, как он дрался с Феликсом?»

💭 «Гави так любит сражаться, что готов этим заниматься даже в своей команде».

💭 «Какой-то ненормальный».

💭 «А к судье подошел?»

💭 «Похоже, что он сумасшедший. Нужно отправить его в «Альмерию».

💭 «Слишком неловко, чтобы это понять».

💭 Как неловко видеть, что Левандовски сдерживается только, потому что годится ему в дяди».

💭 «Гаттузо 2.0».

25 комментариев

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Вячеслав Новиков
Да поляк уже давно без эмоций, это очевидно
+15
0
+15
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Бронислав Каминский
Гави нужно за Атлетико играть или Хетафе
+14
-10
+4
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Bolvan
Гали ?😂😂😂проверьте перед публикацией
+2
0
+2
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AmanEsen
Ответ Sadullo
Гави ето питбул с характером
скорее чихуахуа
+10
-9
+1
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Маратбек Абакиров
Ответ Hella black
В каждом топ клубе,должен быть один такой игрок ☝🏼 забияка Пепе и Рамос у Реала. Гаттузо у Милана Давидс у Юве Рой Кин и Кантона в МЮ
Забияка? в этом списке такие Рамосы и Пепе, это позор, Гаттузо бы не испугался бы Манджукича. а этот ваш выпендрёжник РАмос сразу хвост поджал, или тот же Пепе при виде Ибрагимовича сразу приструнился...

Гаттузо было бы наплевать Ибра это или Манджукич это реально бесстрашный человек как и Рой кини тот же Кантона!. а а Рамос и Пепе просто выделываются над теми кто слабее.
Но Гави пацан сейчас, и лиж время покажет, какой он на самом деле...
+7
-6
+1
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Sadullo
Гави ето питбул с характером
+6
-6
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Maskulin
В каком моменте он был раздражен?Или он от раздражения реализовал пенальти?Если так, то Гави все сделал правильно
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василий иванов
а что не нравится фанатам? когда поляк проявляет свое раздражение действиями на поле никто не видит? радоваться должны что для него нет авторитетов и за команду напихает любому. Если он будет хоть немного похож на Пуйоля, то уже отлично.
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Bob Ganiev
Ответ Бронислав Каминский
Гави нужно за Атлетико играть или Хетафе
Лучше уж против. Кому-то нужно их усмирять
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Вадим Сидоров
Ответ Вячеслав Новиков
Да поляк уже давно без эмоций, это очевидно
На эмоциях он будет ещё хуже играть, а так хоть какая-то польза от поляка.
Гави молодой - тестостерон хлещет через край, он может на эмоциях играть.
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Вячеслав Новиков
Ответ Вадим Сидоров
На эмоциях он будет ещё хуже играть, а так хоть какая-то польза от поляка. Гави молодой - тестостерон хлещет через край, он может на эмоциях играть.
Гави да, а Левандовский сдулся как мне видеться, и честно я ни когда не понимал этот трансфер
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Premiera
Ответ Тухель
Смешной бред. МС победитель ЛЧ никакого быдла там нет. РМ победитель финала ЛЧ 2022 и там гопников нет. Челси победитель финала ЛЧ 2021 и там тоже гопоты нет. Да и Бавария без костоломов как то выиграли финал ЛЧ 2020. Да и у всех финалистов ЛЧ в эти года никаких костоломов не было.
а у Барсы есть!!!! Это душа клуба и его яйца одновременно!!!
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Hella black
Ответ Маратбек Абакиров
Забияка? в этом списке такие Рамосы и Пепе, это позор, Гаттузо бы не испугался бы Манджукича. а этот ваш выпендрёжник РАмос сразу хвост поджал, или тот же Пепе при виде Ибрагимовича сразу приструнился... Гаттузо было бы наплевать Ибра это или Манджукич это реально бесстрашный человек как и Рой кини тот же Кантона!. а а Рамос и Пепе просто выделываются над теми кто слабее. Но Гави пацан сейчас, и лиж время покажет, какой он на самом деле...
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Bob Ganiev
Ответ Premiera
а у Барсы есть!!!! Это душа клуба и его яйца одновременно!!!
сколько соперников получили травмы из за Гави? насчитай больше чем 0, тогда ты перестанешь быть б-м
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