10 комментариев

10 игроков «Барселоны» отправятся в национальные сборные
С 5 по 12 сентября состоится международный перерыв на матчи сборных.
Сразу 10 игроков «Барселоны» были вызваны в свои национальные команды в этом месяце.
Вот полный список игроков, которым предстоят матчи за сборные:
Германия: Марк-Андре Тер Стеген
Испания: Ламин Ямаль, Гави, Алехандро Бальде
Дания: Андреас Кристенсен
Франция: Жюль Кунде
Польша: Роберт Левандовски
Португалия: Жоау Канселу, Жоау Феликс.
Бразилия: Рафинья
хотя, это лишь наше мнение)