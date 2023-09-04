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10 игроков «Барселоны» отправятся в национальные сборные

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С 5 по 12 сентября состоится международный перерыв на матчи сборных.

Сразу 10 игроков «Барселоны» были вызваны в свои национальные команды в этом месяце.

Вот полный список игроков, которым предстоят матчи за сборные:

Германия: Марк-Андре Тер Стеген

Испания: Ламин Ямаль, Гави, Алехандро Бальде

Дания: Андреас Кристенсен

Франция: Жюль Кунде

Польша: Роберт Левандовски

Португалия: Жоау Канселу, Жоау Феликс.

Бразилия: Рафинья

10 комментариев

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Ilya Shilovskiy
А что с Фрэнки, сломался?
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прощай Роналду
Барса всегда минимум чирик подгоняет сборным, и минимум 5 только в Испанию 👍🏻💪🏻
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BurBon
Обычно после сборных, у Барсы идет потеря очков, хорошо, что игра будет дома, надеюсь затащат.
+6
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фан Барсы
Ответ Ilya Shilovskiy
А что с Фрэнки, сломался?
если его не позвали хорошо. Отдохнёт и не травмируется из-за матчей сборных
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Бронислав Каминский
Вот бы еще список по молодежным/юниорским сборным.Уверен,что там тоже внушительное представительство Барсы
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Barca-TM
После сборных всем трудно, надеемся что вернётся без травмы.
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ljolik888
Главное чтобы вернулись все здоровые .
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Catalonia is the independent republic
Хоть бы без травм
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Serdida Orayew
испанцев и Леву лучше не отправлять. игр много. а вот остальным конечно игровая практика не помешает.

хотя, это лишь наше мнение)
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Vasid Taliev
Ответ Ilya Shilovskiy
А что с Фрэнки, сломался?
Он же там тренер
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