10 комментариев

С 5 по 12 сентября состоится международный перерыв на матчи сборных.

Сразу 10 игроков «Барселоны» были вызваны в свои национальные команды в этом месяце.

Вот полный список игроков, которым предстоят матчи за сборные:

Германия: Марк-Андре Тер Стеген

Испания: Ламин Ямаль, Гави, Алехандро Бальде

Дания: Андреас Кристенсен

Франция: Жюль Кунде

Польша: Роберт Левандовски

Португалия: Жоау Канселу, Жоау Феликс.

Бразилия: Рафинья