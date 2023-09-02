22 комментария

Остальным очень далеко до де Йонга...

«Барса» не первый год страдает от финансовых трудностей, оставшихся в наследство от предыдущего руководства клуба. Одной из главных проблем команды была слишком раздутая зарплатная ведомость — игроки получали такие суммы, которые каталонцы просто не могли себе позволить.

За последний сезон состав «блауграны» серьезно обновился, и многие футболисты с крупными зарплатами покинули команду, так что рейтинг самых высокооплачиваемых игроков тоже претерпел изменения.

Вот как выглядит топ-10 игроков «Барсы» с наиболее высокими зарплатами после закрытия летнего трансферного окна (в год после уплаты налогов, по данным Capology):

1. Френки де Йонг — €18 млн;

2. Роберт Левандовски — €10 млн;

3. Илкай Гюндоган — €9 млн;

4. Жюль Кунде — €6 млн;

5. Жоау Канселу — €6 млн;

5. Рафинья — €6 млн;

7. Жоау Феликс — €5 млн;

8. Ферран Торрес — €4,8 млн;

9-10. Педри — €4,5 млн;

9-10. Иньиго Мартинес — €4,5 млн.

Раннее многие испанские журналисты сообщали, что де Йонг вскоре может сократить свою зарплату, чтобы помочь клубу. Предполагается, что переговоры по этому вопросу начнутся ближе к зиме.

Что касается Жоау Феликса, то португалец, по некоторым данным, зарабатывает еще меньше — около €3 млн. Перед переходом в каталонский клуб нападающий переподписал контракт с «Атлетико», сократив свою зарплату. Ранее он получал €5.8 млн в год, но по разным сообщениям эта сумма стала меньше то ли на 30%, то ли на 50%, чтобы «Барселона» смогла вписаться в ФФП.

Для сравнения, в прошлом сезоне игроки из топ-10 зарабатывали €83,55 млн, когда как сейчас в общей сложности они получают €73,8 млн.