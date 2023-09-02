FC BARCELONA
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Неслабые изменения. Как выглядит топ-10 самых высокооплачиваемых игроков «Барсы» после закрытия трансферного окна

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Остальным очень далеко до де Йонга...

«Барса» не первый год страдает от финансовых трудностей, оставшихся в наследство от предыдущего руководства клуба. Одной из главных проблем команды была слишком раздутая зарплатная ведомость — игроки получали такие суммы, которые каталонцы просто не могли себе позволить.

За последний сезон состав «блауграны» серьезно обновился, и многие футболисты с крупными зарплатами покинули команду, так что рейтинг самых высокооплачиваемых игроков тоже претерпел изменения.

Вот как выглядит топ-10 игроков «Барсы» с наиболее высокими зарплатами после закрытия летнего трансферного окна (в год после уплаты налогов, по данным Capology):

1. Френки де Йонг — €18 млн;

2. Роберт Левандовски — €10 млн;

3. Илкай Гюндоган — €9 млн;

4. Жюль Кунде — €6 млн;

5. Жоау Канселу — €6 млн;

5. Рафинья — €6 млн;

7. Жоау Феликс — €5 млн;

8. Ферран Торрес — €4,8 млн;

9-10. Педри — €4,5 млн;

9-10. Иньиго Мартинес — €4,5 млн.

Раннее многие испанские журналисты сообщали, что де Йонг вскоре может сократить свою зарплату, чтобы помочь клубу. Предполагается, что переговоры по этому вопросу начнутся ближе к зиме.

Что касается Жоау Феликса, то португалец, по некоторым данным, зарабатывает еще меньше — около €3 млн. Перед переходом в каталонский клуб нападающий переподписал контракт с «Атлетико», сократив свою зарплату. Ранее он получал €5.8 млн в год, но по разным сообщениям эта сумма стала меньше то ли на 30%, то ли на 50%, чтобы «Барселона» смогла вписаться в ФФП.

Для сравнения, в прошлом сезоне игроки из топ-10 зарабатывали €83,55 млн, когда как сейчас в общей сложности они получают €73,8 млн.

22 комментария

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bjpz8u53uu
Ответ Manseer
Барса и состав прилично сократил. По ощущениям осталось человек 20 + кантера. Оттуда будут подтягивать таланты в случае травм. Ну и в этом году особо не до усилений было. Пришли возрастные ребята 30+ и на флажке 2 аренды Канселу и Феликс, так что шансов в ЛЧ нет, да и в Ла Лиге удержаться на первом месте будет непросто.
Ох уж эти диванные эксперты из 4б
30+ летний Мартинес взят для глубины скамейки и опыта, естессно играть будут в центре Араухо, Крис и Кунде
30+ летний Гюндо - топ игрок, который если не закрыл уход Буси, то как миниму сохранил качество в полузащите
+21
0
+21
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Данила Макаров
Мдаа конечно
Но это выглядит очень хорошо, если учитывать тот фактор что Бартомеу такие лички делал, что плакать хотелось.
Ну вот например Педри играет и отрабатывает ЗП, он заслуживает большего, но он красавчик, что в сложные финансовые времена для Барсы не просит там 13 – 15 лямов
Удивил и Жоау Феликс, вроде говорилось что ЗП будет снижать совсем чуть чуть, а оказалось, что прилично снизил
И кстати где Канселу?
+16
0
+16
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Павел Цуприков
Ответ Виктор Тимошков
Это как-то немного неправильно - набирать новых недешёвых игроков, урезая зп старых.
новым то тоже урезали)))
+4
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+4
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Manchot
Ответ Manseer
Барса и состав прилично сократил. По ощущениям осталось человек 20 + кантера. Оттуда будут подтягивать таланты в случае травм. Ну и в этом году особо не до усилений было. Пришли возрастные ребята 30+ и на флажке 2 аренды Канселу и Феликс, так что шансов в ЛЧ нет, да и в Ла Лиге удержаться на первом месте будет непросто.
Сначала прочитал : Да и в Ла Лиге удержаться будет не просто)))
Удачи, каталонцам в сезоне.
+2
0
+2
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c4hgwff5k9
где Араухо?
+2
0
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Данила Макаров
Ответ cdkmkkz24x
На 5-ом месте с €6 млн стоит
Ну да
Спасибо
Я сам потом увидел, после отправки коммента, просто сначала на глаза не попался)
+1
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Маратбек Абакиров
Ответ olimbek
С таким составом, да. Но не с Хави.
то ли дело Олимбек! он даже с Гранадой выиграет требл...
+1
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58gw75svvq
Ответ Данила Макаров
Мдаа конечно Но это выглядит очень хорошо, если учитывать тот фактор что Бартомеу такие лички делал, что плакать хотелось. Ну вот например Педри играет и отрабатывает ЗП, он заслуживает большего, но он красавчик, что в сложные финансовые времена для Барсы не просит там 13 – 15 лямов Удивил и Жоау Феликс, вроде говорилось что ЗП будет снижать совсем чуть чуть, а оказалось, что прилично снизил И кстати где Канселу?
На пятой
+1
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bjpz8u53uu
Ответ Данила Макаров
Мдаа конечно Но это выглядит очень хорошо, если учитывать тот фактор что Бартомеу такие лички делал, что плакать хотелось. Ну вот например Педри играет и отрабатывает ЗП, он заслуживает большего, но он красавчик, что в сложные финансовые времена для Барсы не просит там 13 – 15 лямов Удивил и Жоау Феликс, вроде говорилось что ЗП будет снижать совсем чуть чуть, а оказалось, что прилично снизил И кстати где Канселу?
Между Кунде и Рафиньей
+1
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cdkmkkz24x
Ответ Данила Макаров
Мдаа конечно Но это выглядит очень хорошо, если учитывать тот фактор что Бартомеу такие лички делал, что плакать хотелось. Ну вот например Педри играет и отрабатывает ЗП, он заслуживает большего, но он красавчик, что в сложные финансовые времена для Барсы не просит там 13 – 15 лямов Удивил и Жоау Феликс, вроде говорилось что ЗП будет снижать совсем чуть чуть, а оказалось, что прилично снизил И кстати где Канселу?
На 5-ом месте с €6 млн стоит
+1
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КрутойБобёр
Бартомеу виноват , что велся на давление звезд клуба , агенты которых не уставали выбивать все более высокие зарплаты , шантажируя возможностью перехода к нефтяным мешкам , в свою очередь все меньше и меньше выкладываясь на поле . А потом наступил коронавирус и планируемые доходы стали невозможны , а обязательства по зарплатам остались . Так , что Барсу обобрали прежде всего сами звезды команды , в результате поставив клуб в такое финансовое положение
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Rachid
Очень хорошо сделал свою работу президент Лапорта - конкретно приземлил раздутые бармалеевские зарплаты - остался только один Френки де Йонг.
Если и его убедят в переподписании контракта со снижением, согласно зарплатной таблицы - то это дополнительно благоприятно скажется на микроклимате в раздевалке Барсы
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Catal&#224;
Почему Кунде получает на полтора больше Педри?
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бенедикт
... на этом фоне зарплата Лэнгле смотрелась бы прилично (то ли 14, то ли 16, точно уж и не упомню...), но избавилиь...
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Almanbet
Ответ Manseer
Барса и состав прилично сократил. По ощущениям осталось человек 20 + кантера. Оттуда будут подтягивать таланты в случае травм. Ну и в этом году особо не до усилений было. Пришли возрастные ребята 30+ и на флажке 2 аренды Канселу и Феликс, так что шансов в ЛЧ нет, да и в Ла Лиге удержаться на первом месте будет непросто.
иди на со своим прогнозом. барса возмёт да лига. про лигу чемпионов по молчу пока
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Виктор Тимошков
Это как-то немного неправильно - набирать новых недешёвых игроков, урезая зп старых.
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Павел Цуприков
Ответ predMBAPPE
Новым это Бускетсу и Альбе?)
Ты бухой? Их в клубе нет)))
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Роман
Ответ бенедикт
... на этом фоне зарплата Лэнгле смотрелась бы прилично (то ли 14, то ли 16, точно уж и не упомню...), но избавилиь...
Временно избавились, надеюсь в след сезоне согласиться ехать к арабам
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olimbek
Ответ NERS_SOCHI1987
С таким составом Барса всех порвёт в этом сезоне
С таким составом, да. Но не с Хави.
+1
-1
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Manseer
Барса и состав прилично сократил. По ощущениям осталось человек 20 + кантера. Оттуда будут подтягивать таланты в случае травм. Ну и в этом году особо не до усилений было. Пришли возрастные ребята 30+ и на флажке 2 аренды Канселу и Феликс, так что шансов в ЛЧ нет, да и в Ла Лиге удержаться на первом месте будет непросто.
+2
-2
0
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