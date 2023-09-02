22 комментария

Неслабые изменения. Как выглядит топ-10 самых высокооплачиваемых игроков «Барсы» после закрытия трансферного окна
Остальным очень далеко до де Йонга...
«Барса» не первый год страдает от финансовых трудностей, оставшихся в наследство от предыдущего руководства клуба. Одной из главных проблем команды была слишком раздутая зарплатная ведомость — игроки получали такие суммы, которые каталонцы просто не могли себе позволить.
За последний сезон состав «блауграны» серьезно обновился, и многие футболисты с крупными зарплатами покинули команду, так что рейтинг самых высокооплачиваемых игроков тоже претерпел изменения.
Вот как выглядит топ-10 игроков «Барсы» с наиболее высокими зарплатами после закрытия летнего трансферного окна (в год после уплаты налогов, по данным Capology):
1. Френки де Йонг — €18 млн;
2. Роберт Левандовски — €10 млн;
3. Илкай Гюндоган — €9 млн;
4. Жюль Кунде — €6 млн;
5. Жоау Канселу — €6 млн;
5. Рафинья — €6 млн;
7. Жоау Феликс — €5 млн;
8. Ферран Торрес — €4,8 млн;
9-10. Педри — €4,5 млн;
9-10. Иньиго Мартинес — €4,5 млн.
Раннее многие испанские журналисты сообщали, что де Йонг вскоре может сократить свою зарплату, чтобы помочь клубу. Предполагается, что переговоры по этому вопросу начнутся ближе к зиме.
Что касается Жоау Феликса, то португалец, по некоторым данным, зарабатывает еще меньше — около €3 млн. Перед переходом в каталонский клуб нападающий переподписал контракт с «Атлетико», сократив свою зарплату. Ранее он получал €5.8 млн в год, но по разным сообщениям эта сумма стала меньше то ли на 30%, то ли на 50%, чтобы «Барселона» смогла вписаться в ФФП.
Для сравнения, в прошлом сезоне игроки из топ-10 зарабатывали €83,55 млн, когда как сейчас в общей сложности они получают €73,8 млн.
30+ летний Мартинес взят для глубины скамейки и опыта, естессно играть будут в центре Араухо, Крис и Кунде
30+ летний Гюндо - топ игрок, который если не закрыл уход Буси, то как миниму сохранил качество в полузащите
Но это выглядит очень хорошо, если учитывать тот фактор что Бартомеу такие лички делал, что плакать хотелось.
Ну вот например Педри играет и отрабатывает ЗП, он заслуживает большего, но он красавчик, что в сложные финансовые времена для Барсы не просит там 13 – 15 лямов
Удивил и Жоау Феликс, вроде говорилось что ЗП будет снижать совсем чуть чуть, а оказалось, что прилично снизил
И кстати где Канселу?
Удачи, каталонцам в сезоне.
Спасибо
Я сам потом увидел, после отправки коммента, просто сначала на глаза не попался)
Если и его убедят в переподписании контракта со снижением, согласно зарплатной таблицы - то это дополнительно благоприятно скажется на микроклимате в раздевалке Барсы