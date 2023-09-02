FC BARCELONA
Блог

Оба Жоау в списке. Кто еще попал в заявку «Барсы» на матч против «Осасуны»?

Жоау Феликс Жоау Феликс
Хави Хави
Барселона Барселона
Ла Лига Ла Лига
Жоау Канселу Жоау Канселу
Клубы Клубы
Рафинья Диас Рафинья Диас
Илкай Гюндоган Илкай Гюндоган
Жюль Кунде Жюль Кунде
Ориоль Ромеу Ориоль Ромеу
Маркос Алонсо Маркос Алонсо
Серджи Роберто Серджи Роберто
Иньиго Мартинес Иньиго Мартинес
Френки де Йонг Френки де Йонг
Гави Гави
Ламин Ямаль Ламин Ямаль
Андреас Кристенсен Андреас Кристенсен
Роберт Левандовски Роберт Левандовски
Алекс Бальде Алекс Бальде
Марк-Андре тер Стеген Марк-Андре тер Стеген
Ферран Торрес Ферран Торрес
Футбол Футбол

Вот-вот увидим новичков в деле 👀

Трансферное окно в Испании наконец-то закрылось, и в последний день к «Барселоне» присоединилось аж два ярких игрока: Жоау Феликс и Жоау Канселу. Хави явно не терпится проверить, как они проявят себя на поле, так что включил их обоих в заявку на выездной матч с «Оасуной» в рамках 4-го тура Ла Лиги. 

Кроме двух португальцев, Иньиго Мартинес тоже может впервые выйти на поле в футболке каталонцев — восстановление защитника подошло к концу, и он готов проявить себя в новой команде.

Всего в заявку вошел 21 футболист:

Вратари: Марк-Андре тер Стеген, Иньяки Пенья, Диего Кочен.

Защитники: Жоау Канселу, Жюль Кунде, Андреас Кристенсен, Иньиго Мартинес, Алекс Бальде, Маркос Алонсо, Пау Кубарси.

Полузащитники: Ориоль Ромеу, Френки де Йонг, Гави, Илкай Гюндоган, Серджи Роберто, Марк Касадо, Фермин Лопес.

Нападающие: Роберт Левандовски, Жоау Феликс, Рафинья, Ламин Ямаль, Ферран Торрес.

Рафинья, как и главный тренер Хави, уже отбыл свою двухматчевую дисквалификацию, так что теперь они могут принять непосредственное участие в игре.

Рональд Араухо и Педри травмированы, поэтому в ближайшее время в заявке мы их не увидим.

10 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Вячеслав Новиков
Отлично же, парням удачи и хорошей игры
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Данила Макаров
Ответ Rachid
Сегодня португальцы (2 Жоао)только разомнутся - думаю, что Рафинья с Торресом должны показать себя с лучшей стороны))
Конечно, жду от Рафиньи гола или передачи, он топ игрок
Ну, думаю что счет будет примерно таким
3:1
Гол Левандовски
Гол Торреса
Гол Рафиньи
Все таки еще хотелось чтобы Ямал с Канселу отдали передачи голевые
Ну и дебют Феликса тоже должен быть ярким
Хоть я и был немного против трансфера Феликса, но все же пусть играет
Ну а еще от Гюндогана или же Гави жду результативных дествий
Они тоже очень хороши на старте сезона
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
BurBon
Ответ инна витенберг
Обращаю внимание сколько потерь мяча будет у Рафиньи и сколько навесов в некуда он сделает
Да пусть делает, главное что бы голевые отдавал, как в прошлом сезоне.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Роман
Ответ Данила Макаров
Конечно, жду от Рафиньи гола или передачи, он топ игрок Ну, думаю что счет будет примерно таким 3:1 Гол Левандовски Гол Торреса Гол Рафиньи Все таки еще хотелось чтобы Ямал с Канселу отдали передачи голевые Ну и дебют Феликса тоже должен быть ярким Хоть я и был немного против трансфера Феликса, но все же пусть играет Ну а еще от Гюндогана или же Гави жду результативных дествий Они тоже очень хороши на старте сезона
Всем по голевому действию)) а если серьёзно — главное уверенная победа для морали и очков в чемпионате
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Rachid
Сегодня португальцы (2 Жоао)только разомнутся - думаю, что Рафинья с Торресом должны показать себя с лучшей стороны))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
бенедикт
Список выглядит потенциально неплохо!
... ждём если и не феерии, то добротности, а то и красоты.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Данила Макаров
Ответ Роман
Всем по голевому действию)) а если серьёзно — главное уверенная победа для морали и очков в чемпионате
Да, ты прав
Я бы и победе 1:0 радовался бы
Но все же, я ожидаю что в лидерах Барселоны в новом сезоне будут новые лица)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Rachid
Ответ Данила Макаров
Конечно, жду от Рафиньи гола или передачи, он топ игрок Ну, думаю что счет будет примерно таким 3:1 Гол Левандовски Гол Торреса Гол Рафиньи Все таки еще хотелось чтобы Ямал с Канселу отдали передачи голевые Ну и дебют Феликса тоже должен быть ярким Хоть я и был немного против трансфера Феликса, но все же пусть играет Ну а еще от Гюндогана или же Гави жду результативных дествий Они тоже очень хороши на старте сезона
Категорично не против - пусть будет счёт такой и пусть забьют все, как ты думаешь:))
Нам важно, чтобы Барса побеждала всегда!!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
инна витенберг
Ответ BurBon
Да пусть делает, главное что бы голевые отдавал, как в прошлом сезоне.
В командах европейского класса навесы запрещены, а барса с таким трудом доходит до штрафной и когда там один партнёр следует навес. Куда?????
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий