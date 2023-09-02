10 комментариев

Оба Жоау в списке. Кто еще попал в заявку «Барсы» на матч против «Осасуны»?
Вот-вот увидим новичков в деле 👀
Трансферное окно в Испании
наконец-то закрылось, и в последний день к «Барселоне» присоединилось аж два ярких игрока: Жоау Феликс и Жоау Канселу. Хави явно не терпится проверить, как они проявят себя на поле, так что включил их обоих в заявку на выездной матч с «Оасуной» в рамках 4-го тура Ла Лиги.
Кроме двух португальцев, Иньиго Мартинес тоже может впервые выйти на поле в футболке каталонцев — восстановление защитника подошло к концу, и он готов проявить себя в новой команде.
Всего в заявку вошел 21 футболист:
Вратари: Марк-Андре тер Стеген, Иньяки Пенья, Диего Кочен.
Защитники: Жоау Канселу, Жюль Кунде, Андреас Кристенсен, Иньиго Мартинес, Алекс Бальде, Маркос Алонсо, Пау Кубарси.
Полузащитники: Ориоль Ромеу, Френки де Йонг, Гави, Илкай Гюндоган, Серджи Роберто, Марк Касадо, Фермин Лопес.
Нападающие: Роберт Левандовски, Жоау Феликс, Рафинья, Ламин Ямаль, Ферран Торрес.
Рафинья, как и главный тренер Хави, уже отбыл свою двухматчевую дисквалификацию, так что теперь они могут принять непосредственное участие в игре.
Рональд Араухо и Педри травмированы, поэтому в ближайшее время в заявке мы их не увидим.
Ну, думаю что счет будет примерно таким
3:1
Гол Левандовски
Гол Торреса
Гол Рафиньи
Все таки еще хотелось чтобы Ямал с Канселу отдали передачи голевые
Ну и дебют Феликса тоже должен быть ярким
Хоть я и был немного против трансфера Феликса, но все же пусть играет
Ну а еще от Гюндогана или же Гави жду результативных дествий
Они тоже очень хороши на старте сезона
... ждём если и не феерии, то добротности, а то и красоты.
Я бы и победе 1:0 радовался бы
Но все же, я ожидаю что в лидерах Барселоны в новом сезоне будут новые лица)
Нам важно, чтобы Барса побеждала всегда!!