10 комментариев

Вот-вот увидим новичков в деле 👀

Трансферное окно в Испании наконец-то закрылось, и в последний день к «Барселоне» присоединилось аж два ярких игрока: Жоау Феликс и Жоау Канселу. Хави явно не терпится проверить, как они проявят себя на поле, так что включил их обоих в заявку на выездной матч с «Оасуной» в рамках 4-го тура Ла Лиги.

Кроме двух португальцев, Иньиго Мартинес тоже может впервые выйти на поле в футболке каталонцев — восстановление защитника подошло к концу, и он готов проявить себя в новой команде.

Всего в заявку вошел 21 футболист:

Вратари: Марк-Андре тер Стеген, Иньяки Пенья, Диего Кочен.

Защитники: Жоау Канселу, Жюль Кунде, Андреас Кристенсен, Иньиго Мартинес, Алекс Бальде, Маркос Алонсо, Пау Кубарси.

Полузащитники: Ориоль Ромеу, Френки де Йонг, Гави, Илкай Гюндоган, Серджи Роберто, Марк Касадо, Фермин Лопес.

Нападающие: Роберт Левандовски, Жоау Феликс, Рафинья, Ламин Ямаль, Ферран Торрес.

Рафинья, как и главный тренер Хави, уже отбыл свою двухматчевую дисквалификацию, так что теперь они могут принять непосредственное участие в игре.

Рональд Араухо и Педри травмированы, поэтому в ближайшее время в заявке мы их не увидим.