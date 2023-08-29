7 комментариев

Жоан Лапорта пообещал фанатам «Барсы» еще несколько трансферов до 1 сентября, но сам улетел в Кыргызстан. А что он там делает?

Президент «Барсы» совершил 11-часовой перелет для того, чтобы лично поучаствовать в открытии новой клубной академии в Бишкеке.

Более того, каталонский клуб откроет сразу два школы в центральной Азии! И вторая тоже в Кыргызстане, а точнее в Джалал-Абаде, что неподалеку от границы с Узбекистаном.

Вместе с президентом «Барсы» бывшую советскую республику посетила целая россыпь звезд: Карлес Пуйоль, Эдгар Давидс, Людовик Жюли, Ривалдо, Роналдиньо и другие. Все они прилетели в столицу Кыргызстана, чтобы провести выставочный матч против азиатских легенд.

Посмотрите сами на этот состав. Хотите в Бишкек?

В Азии клуб уже имеет пять академий в Японии, четыре в Индии и одну в Сингапуре.

А вот так будет выглядеть академия: стадион на 10 тысяч мест, парк, отель, бизнес-центр и сама академия.