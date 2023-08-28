Очевидный выбор.

По данным Жорди Хиля из Sport, Ламин Ямаль принял окончательное решение выступать на взрослом уровне за сборную Испании.

Игрок также может выступать за Марокко (страна рождения его отца) и Экваториальную Гвинею (страна рождения матери).

Ямаль выступает за сборную Испании на юношеском уровне и собирается продолжать добиваться вызова в главную команду.

Ранее тренер сборной Марокко Валид Реграги провел встречи с представителями Ямаля, после чего ему сообщили о решении игрока.

16-летний футболист станет самым молодым игроком, выступающим за старшую сборную Испании, и будет вызван на предстоящий международный перерыв.