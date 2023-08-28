FC BARCELONA
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У Ламина Ямаля есть три паспорта. Он окончательно определился, за какую сборную будет играть

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Очевидный выбор.

По данным Жорди Хиля из Sport, Ламин Ямаль принял окончательное решение выступать на взрослом уровне за сборную Испании.

Игрок также может выступать за Марокко (страна рождения его отца) и Экваториальную Гвинею (страна рождения матери).

Ямаль выступает за сборную Испании на юношеском уровне и собирается продолжать добиваться вызова в главную команду.

Ранее тренер сборной Марокко Валид Реграги провел встречи с представителями Ямаля, после чего ему сообщили о решении игрока.

16-летний футболист станет самым молодым игроком, выступающим за старшую сборную Испании, и будет вызван на предстоящий международный перерыв.

4 комментария

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Вячеслав Новиков
Я думаю верное решение, с Испанией можно медальки зацепить
+4
0
+4
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akbar.sobirdzhonov@bk.ru
Ответ SaudiLiga>Mls
Коренные немцы Хедира и Озил думаю одобряют...=)
Вся сборная Франции тоже одобряет
+3
0
+3
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SaudiLiga>Mls
Коренные немцы Хедира и Озил думаю одобряют...=)
+1
-1
0
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Игорь Климов
За сборную Испании Ямал будет выступать, даже в этом не сомневаюсь.
0
0
0
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