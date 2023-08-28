У Ламина Ямаля есть три паспорта. Он окончательно определился, за какую сборную будет играть
Очевидный выбор.
По данным Жорди Хиля из Sport, Ламин Ямаль принял окончательное решение выступать на взрослом уровне за сборную Испании.
Игрок также может выступать за Марокко (страна рождения его отца) и Экваториальную Гвинею (страна рождения матери).
Ямаль выступает за сборную Испании на юношеском уровне и собирается продолжать добиваться вызова в главную команду.
Ранее тренер сборной Марокко Валид Реграги провел встречи с представителями Ямаля, после чего ему сообщили о решении игрока.
16-летний футболист станет самым молодым игроком, выступающим за старшую сборную Испании, и будет вызван на предстоящий международный перерыв.
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