7 комментариев

Все в порядке.

«Левандовски выглядит счастливым и довольным, − сказал во время субботней пресс-конференции Хави. − Он хочет вносить вклад в игру голами, но он делает это другими вещами. Например, ассистом против «Кадиса». Голы придут».

«Ему нужно забивать, как и остальным нападающим. Но сейчас он выглядит счастливым, и я спокоен за него».

Левандовски не смог забить в двух первых матчах сезона и надеется забить в воскресенье. «Барселоне» предстоит сыграть против «Вильярреала».

В прошлом сезоне с 23 мячами в 34 играх поляк стал лучшим бомбардиром Ла Лиги. Он помог клубу завоевать чемпионский титул.