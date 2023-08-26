7 комментариев

Хави рассказал о состоянии Левандовского. Форвард не может забить два тура подряд
Все в порядке.
«Левандовски выглядит счастливым и довольным, − сказал во время субботней пресс-конференции Хави. − Он хочет вносить вклад в игру голами, но он делает это другими вещами. Например, ассистом против «Кадиса». Голы придут».
«Ему нужно забивать, как и остальным нападающим. Но сейчас он выглядит счастливым, и я спокоен за него».
Левандовски не смог забить в двух первых матчах сезона и надеется забить в воскресенье. «Барселоне» предстоит сыграть против «Вильярреала».
В прошлом сезоне с 23 мячами в 34 играх поляк стал лучшим бомбардиром Ла Лиги. Он помог клубу завоевать чемпионский титул.
Осасунам и ферраны забивать в состоянии, не для них Лёву брали
Надо сливать срочно