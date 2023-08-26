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Хави рассказал о состоянии Левандовского. Форвард не может забить два тура подряд

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Все в порядке.

«Левандовски выглядит счастливым и довольным, − сказал во время субботней пресс-конференции Хави. − Он хочет вносить вклад в игру голами, но он делает это другими вещами. Например, ассистом против «Кадиса». Голы придут».

«Ему нужно забивать, как и остальным нападающим. Но сейчас он выглядит счастливым, и я спокоен за него».

Левандовски не смог забить в двух первых матчах сезона и надеется забить в воскресенье. «Барселоне» предстоит сыграть против «Вильярреала».

В прошлом сезоне с 23 мячами в 34 играх поляк стал лучшим бомбардиром Ла Лиги. Он помог клубу завоевать чемпионский титул.

7 комментариев

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Александр Опёнышев
У него состояние нестояния, с самого начал был против этого перехода, в бундеслиге великий бомбардир, а в ла лиге ничего не может вообще, и в штрафной стоял караулил мячи, и бегал за ними, один хрен в важных матчах по типу Реала, Баварии, Интера, когда его голы были так важны, не мог ничего вообще
Осасунам и ферраны забивать в состоянии, не для них Лёву брали
Надо сливать срочно
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Тюменский медвежонок
старость не радость, неужели кто-то ждал что он продолжит феерить как в Баварии? годы то идут и уходят
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Вячеслав Новиков
Естественно он счастливый, а что ему переживать то?
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predMBAPPE
Левандовски с Торресом поменялись результативностью)
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ЧИКО
Не может человек постоянно быть на одном уровне, это не машина-робот. Спады бывают у всех. Но мне кажется, что основная проблема в неправильном использовании Левандовского. Я детально изучил бы схему игры на него в Баварии. Там он играл чистого центр-форварда и на него шли постоянные прострелы с обоих флангов, в основном низом. Левандовский не очень умеет создавать опасные моменты, обводками или другими действиями, он также не очен хорош на верхнем ярусе. Он игрок замыкающий атаки и прострелы. В Барсе он этого имеет очень мало, в основном идут верховые навесы, которые результата не дают. Он постоянно опускается в низ в зону полузащиты, чтоб получить мяч, а там куча полузащитников и они мешают друг-другу. Кода Гави и Педри крутят карусель, при этом постоянно меняются местами, появление Левандовского абсолютно не уместно, тем более, что выдвинутым полузащитником сейчас играют Гюндоган и Френки. Левандовскому нужны хорошо отработанные домашние заготовки в атаке, которых мы фактический не видим. При том его постоянно опекают персонально ( и в Баварии так было). И надо отметить, что он тоже, как-то не в лучшей своей форме, но не смотря на это, в прошлом сезоне он стал бомбардиром Ла Лиги. Будем уверены, что Лёва ещё скажет своё слово….
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Alexlagodny
А если учесть последние два матча прошлого сезона, то уже 4 безголовые матча (
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