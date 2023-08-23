Помните те многочисленные видео и фото, на которых Педри подвозит Гави на тренировочную базу «Барселоны»?

Возможно, мы больше не увидим двух звезд «блауграны» в одной машине, ведь недавно Пабло получил водительские права. Полузащитник уже подрабатывает таксистом для юных игроков «Барсы».

Вот только Педри не особо верит в водительские способности товарища. В июле он сказал прессе: «Я не уверен, что когда-либо сяду в машину, если за рулем будет сидеть Гави».

Прошел почти месяц, за этот продолжительный промежуток времени Педри начал снисходительнее относиться к Гави-водителю. У полузащитника спросили, почему он не разрешает Пабло возить его на тренировки. Педри все объяснил:

«Да я просто предпочитаю ездить на своей машине. Ну еще я приезжаю на тренировки довольно рано. А Гави приезжает позже меня.

Но, если честно, меня это немного пугает. Вот когда он станет немного опытнее, тогда я, возможно, сяду к нему в машину. Не знаю, водит ли он безумно, еще не проверял».

Может, Педри нужно дать товарищу несколько уроков вождения?