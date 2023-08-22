Жена Роберта Левандовски Анна затмила всех на церемонии вручения наград Sport Bild.

Девушка выглядела шикарно в черном платье с глубоким вырезом, когда появилась на красной дорожке вместе с мужем. Напомним, что 34-летняя Анна практикует каратэ и является фитнес-гуру.

Несколько звезд немецкого спорта также посетили мероприятие Bild, которое проходило в Гамбурге. Среди них и новичок «Барселоны» Илкай Гюндоган с очаровательной супругой Сарой.

А также Томас Мюллер.