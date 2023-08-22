Звезды «Барсы» посетили церемонию награждения в Германии: жена Левандовски затмила всех🤩
Жена Роберта Левандовски Анна затмила всех на церемонии вручения наград Sport Bild.
Девушка выглядела шикарно в черном платье с глубоким вырезом, когда появилась на красной дорожке вместе с мужем. Напомним, что 34-летняя Анна практикует каратэ и является фитнес-гуру.
Несколько звезд немецкого спорта также посетили мероприятие Bild, которое проходило в Гамбурге. Среди них и новичок «Барселоны» Илкай Гюндоган с очаровательной супругой Сарой.
А также Томас Мюллер.
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