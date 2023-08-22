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Витор Роке забил гол-красавец за «Паранаэнсе» и отпраздновал в стиле Мемфиса

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Нападающий «Барселоны» Витор Роке забил невероятный гол и вывел «Атлетико Паранаэнсе» вперед в матче против «Гояса» в понедельник вечером.

Роке подхватил мяч на левом фланге и вошёл в штрафную:

Затем он нанес мощный удар своей смертоносной правой ногой:

У голкипера не было шансов:

Роке отпраздновал гол, как и бывший нападающий «Барсы» Мемфис Депай, заткнув уши и сохранив невозмутимое выражение лица.

Этот парень станет для «Барселоны» особенным игроком.

7 комментариев

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Роман
Главное играть лучше, чем Депай. А празднует пусть как хочет))
+10
0
+10
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hiper74
Долгожданный фотогол.
+5
0
+5
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бенедикт
Поскорее бы это "завтрашнее" перспективное будущее стало сегодняшним настоящим
+4
0
+4
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Rachid
Пока есть время, нужно Витору заучить празднования голов в стиле Месси:)))))
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Серж Ск
Ответ hiper74
Долгожданный фотогол.
Все давно соскучились.
0
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