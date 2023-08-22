7 комментариев

Нападающий «Барселоны» Витор Роке забил невероятный гол и вывел «Атлетико Паранаэнсе» вперед в матче против «Гояса» в понедельник вечером.

Роке подхватил мяч на левом фланге и вошёл в штрафную:

Затем он нанес мощный удар своей смертоносной правой ногой:

У голкипера не было шансов:

Роке отпраздновал гол, как и бывший нападающий «Барсы» Мемфис Депай, заткнув уши и сохранив невозмутимое выражение лица.

Этот парень станет для «Барселоны» особенным игроком.