7 комментариев

Витор Роке забил гол-красавец за «Паранаэнсе» и отпраздновал в стиле Мемфиса
Нападающий «Барселоны» Витор Роке забил невероятный гол и вывел «Атлетико Паранаэнсе» вперед в матче против «Гояса» в понедельник вечером.
Роке подхватил мяч на левом фланге и вошёл в штрафную:
Затем он нанес мощный удар своей смертоносной правой ногой:
У голкипера не было шансов:
Роке отпраздновал гол, как и бывший нападающий «Барсы» Мемфис Депай, заткнув уши и сохранив невозмутимое выражение лица.
Этот парень станет для «Барселоны» особенным игроком.
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