9 комментариев

«Барселона» связалась с окружением Джовани Ло Чельсо, сообщает журналист Джерард Ромеро.

Тем не менее, переход аргентинца невозможен до тех пор, пока несколько игроков не покинут «Барсу».

Считается, что Ло Чельсо является приоритетной целью Хави, наряду с Жоау Канселу. Внимание специалиста полностью сфокусировано на аргентинце, поскольку переход португальца - решенный вопрос.

Ло Чельсо считается альтернативой Бернарду Силве, который оказался не по карману каталонцам.

27-летний полузащитник принадлежит «Тоттенхэму», но последние два сезона провел в «Вильярреале». Специфика его контракта предусматривает возможность перехода по относительно низкой цене в августе.