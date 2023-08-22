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«Барселона» вышла на контакт с приоритетным полузащитником. Это замена Бернарду

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«Барселона» связалась с окружением Джовани Ло Чельсо, сообщает журналист Джерард Ромеро.

Тем не менее, переход аргентинца невозможен до тех пор, пока несколько игроков не покинут «Барсу».

Считается, что Ло Чельсо является приоритетной целью Хави, наряду с Жоау Канселу. Внимание специалиста полностью сфокусировано на аргентинце, поскольку переход португальца - решенный вопрос.

Ло Чельсо считается альтернативой Бернарду Силве, который оказался не по карману каталонцам.

27-летний полузащитник принадлежит «Тоттенхэму», но последние два сезона провел в «Вильярреале». Специфика его контракта предусматривает возможность перехода по относительно низкой цене в августе.

9 комментариев

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ЧИКО
Я просто не понимаю куда собирается ставить ещё одного полузащитника, и так Гави почти на скамейке. Или почему ему нравиться такие игроки, которые не очень заслуживают доверие среди многих других людей…. может у него особое видение?
+4
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+4
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Sadullo
Наффуй ето одноногий
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Altim
Завтраки и обеды отменить, но ещё одного полузаща возьмём)
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predMBAPPE
Шик игрок👍🏻
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doctorclimber
Ло Челсо даже не попал в состав Аргентину ЧМ2022
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Yuriy Chistyakov
Хави хочет схему 3-6-1? Куда столько полузащитников?
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СД18
Ответ ЧИКО
Я просто не понимаю куда собирается ставить ещё одного полузащитника, и так Гави почти на скамейке. Или почему ему нравиться такие игроки, которые не очень заслуживают доверие среди многих других людей…. может у него особое видение?
Так в последней игре в 5 полузащитников играли, можно в 6 или даже в 7, если Роберто вместо Кунде выпускать)))
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Rachid
Ответ doctorclimber
Ло Челсо даже не попал в состав Аргентину ЧМ2022
Чем то не устроил Месси)
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Азиз
Ответ doctorclimber
Ло Челсо даже не попал в состав Аргентину ЧМ2022
Так потому что у него травма была, вместо него поехал Папу Гомес. До травмы он постоянно вызывался в сборную
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