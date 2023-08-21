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Карлес Пуйоль вновь воссоединится с Жераром Пике. Стало известно, чем он займется

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Вернется в футбол.

По данным журналиста Diario AS Марка Бернара Суэльвеса, легенда «Барселоны» Карлес Пуйоль вновь воссоединится с Жераром Пике, но на этот раз в офисе.

Футбольный клуб «Андорра», принадлежащий Пике, предложил Карлесу войти в состав совета директоров в качестве помощника директора Хауме Ногеса.

Клуб высоко оценивает Пуйоля. Они считают, что это назначение могло бы привлечь многих потенциальных звездных игроков. Сам Карлес был бы рад внести свой вклад в проект своего бывшего товарища по команде.

Несколько месяцев назад экс-защитник «Барсы» и сборной Испании купил особняк в Андорре, что говорит о том, что в ближайшее время он действительно может перейти на новую работу.

«Андорра» выступает в Ла Лиге 2. В прошлом сезоне клуб Пике стал седьмым − очень близко к зоне плей-офф.

В 2019 году Карлесу Пуйолю предлагали стать спортивным директором «Барселоны», но тогда он отверг предложение.

2 комментария

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Nike of FW
так чем в итоге Пуйоль займётся? из текста статьи вообще не понятна его роль и функции.
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