На сегодняшний день «Барселоне» удалось зарегистрировать лишь два новых игрока - Илкая Гюндогана и Ориола Ромеу. Однако есть еще пять футболистов, которые не зарегистрированы в Ла Лиге.

Иньяки Пенья, Иньиго Мартинес, Маркос Алонсо, Серджиньо Дест и Самуэль Ленгле - все они по-прежнему являются игроками «Барсы», но не заявлены клубом на участие в новом сезоне.

Ожидается, что Дест и Ленгле покинут клуб до конца трансферного окна.

Согласно источникам, у американца уже есть конкретное предложение от «ПСВ», в то время как Ленгле не решил, где продолжить карьеру. У защитника остается вариант с переездом в Саудовскую Аравию.

Ожидается, что «Барса» все-таки заявит Пенью и Алонсо. Скорее всего это произойдет еще до матча с «Кадисом», который состоится уже в эти выходные. Ситуация с Мартинесом более сложная - клуб не решил судьбу игрока, а еще сильнее ситуацию усугубляет травма.