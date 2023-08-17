FC BARCELONA
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Пять игроков «Барсы» по-прежнему не зарегистрированы в Ла Лиге. Ожидается, что двое в августе покинут клуб

Иньиго Мартинес Иньиго Мартинес
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Илкай Гюндоган Илкай Гюндоган
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Иньяки Пенья Иньяки Пенья
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На сегодняшний день «Барселоне» удалось зарегистрировать лишь два новых игрока - Илкая Гюндогана и Ориола Ромеу. Однако есть еще пять футболистов, которые не зарегистрированы в Ла Лиге.

Иньяки Пенья, Иньиго Мартинес, Маркос Алонсо, Серджиньо Дест и Самуэль Ленгле - все они по-прежнему являются игроками «Барсы», но не заявлены клубом на участие в новом сезоне.

Ожидается, что Дест и Ленгле покинут клуб до конца трансферного окна.

All set for a World Cup with strong Barça representation

Согласно источникам, у американца уже есть конкретное предложение от «ПСВ», в то время как Ленгле не решил, где продолжить карьеру. У защитника остается вариант с переездом в Саудовскую Аравию.

Ожидается, что «Барса» все-таки заявит Пенью и Алонсо. Скорее всего это произойдет еще до матча с «Кадисом», который состоится уже в эти выходные. Ситуация с Мартинесом более сложная - клуб не решил судьбу игрока, а еще сильнее ситуацию усугубляет травма.

4 комментария

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Emir Hudayberdiyew
самуель лангле?????
+5
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Barcelonafun
Ответ Emir Hudayberdiyew
самуель лангле?????
Уже по привычке видимо про уход Умтити клепают новости)
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Rachid
Что-то аффтор имена напутал в материале, может, всё-таки всех игроков уже зарегили..?…нужно перепроверить:))
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Серж Ск
Ответ Emir Hudayberdiyew
самуель лангле?????
имелось ввиду - Мемфис Умтити.
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