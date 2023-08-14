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«Сказал бы Тебасу, что его продукт – позор. Делаем из себя дураков». Хави в ярости из-за судейства в Ла Лиге, и даже предложил изменение в правилах

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В стартовом матче Ла Лиги против «Хетафе» было много спорных моментов. От решений арбитра пострадали и Хави – испанца удалили за споры с арбитром.

'I'd tell Tebas his product is a shame': Xavi fumes about refereeing in Getafe clash, explains his sending-off

«Моя красная карточка? Я сказал судье, что он допускает много фолов со стороны «Хетафе». За это меня и удалили», – рассказал Хави журналистам.

«Недавно судьи сказали, что будут лучше понимать напряжение, которое испытывают тренеры, но... Это уже не имеет значения.

Пенальти? Я нигде не видел игры рукой... Он был придуман. Нам говорили, что если игра рукой не чистая, то ее не свистнут, а теперь все наоборот.

Нам нужно эффективное время в футболе, мы делаем из себя дураков. Если мы будем продавать Ла Лигу в том виде, в котором она существует сегодня... Это не позитивно. Я бы сказал Хавьеру Тебасу, что это позор».

23 комментария

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Эксперт Спортс
А в чем Хави не прав? И Симеоне об это говорил. Ла Лига это монополия. Тебас сам раньше в открытую признавался в любви Реалу.
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Эксперт Спортс
Ответ Alibaba51
матч не смотрел, но нытье не делает чести Хави, как проиграет так начинает ныть.Дорогой состав Барселоны должен выносить Хетафе без вопросов и жалоб
Ты матч не смотрел. На этом можно и заканчивать. Обязательно посмотри. Это матч где судья откровенно не замечает фолы со стороны Хетафе.
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Эксперт Спортс
Ответ Real_v_dushe
Это враньё, очередное. В протоколе чётко должна быть указана причина удаления. И если судья вместо жёлтой карточки или устного предупреждения, дал тренеру сразу красную по указанию резервного судьи, значит там точно было не "Я сказал судье, что он допускает много фолов со стороны Хетафе". Это очевидная ложь. Игры рукой не было? А от какой тогда части тела Гави мяч попал к Араухо? И причём Тебас к судейскому корпусу? Тебас ни в каком виде не может влиять на судей и судейский комитет, вот ни в каком, это прекрасно знает этот газонокосильщик. Для чего он это делает? Понятно для чего, это такая попытка отвести новостной фон от финансового положения бчк и невозможности ими зарегистрировать полностью весь состав на сезон.
Ловите наркомана. Ты считаешь что Хави врёт? Откуда инфа?
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Эксперт Спортс
Ответ David Avagyan
А Зеп Блатер Месси и что?
Открыто признавать в любви к клубу и игроку это разные вещи, тем более если ты президент лиги
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Svetlana Ivanova
Тебаса давно в принципе надо гнать с поста президента. При нем Лига только деградирует во всех отношениях.
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Вячеслав Новиков
Техас такое впечатление специально заслали для развала Ла Лиги или же корумпирован слишком
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Меган Лайф
Ответ Эксперт Спортс
А в чем Хави не прав? И Симеоне об это говорил. Ла Лига это монополия. Тебас сам раньше в открытую признавался в любви Реалу.
А почему за него голосует барса, а не реал? Сколько раз реал с ним судился? Кто в очередной раз дал барсе пользоваться рычага и, хотя правила меняли, чтобы это так больше не работало?)
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Вячеслав Новиков
Ответ Alibaba51
матч не смотрел, но нытье не делает чести Хави, как проиграет так начинает ныть.Дорогой состав Барселоны должен выносить Хетафе без вопросов и жалоб
Мне кажется он не ноет, по факту говорит, потому что это был не футбол, слава богу все здоровы остались, но это конечно не оправдывает потерю очков, поляк просто деревянный
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Алексей Краснов
Когда только начал смотреть игру, наступило лёгкое недоумение, почему игроки Хетафе вообще не пытаются отобрать мяч по-футбольному, а сразу хватают руками, идут в подкаты в ноги.
И судья очень спокойно за всем этим наблюдал.
Что самое страшное, даже у игроков Барсы через какое-то время проявилась в действиях какая-то обречённость, как будто они уже поняли, что выиграть им сегодня не дадут ни при каких обстоятельствах.

Больше 30 лет смотрю футбол, но такое первый раз вижу. Грязи, откровенного судейского произвола, просто нелепых ошибок видео много. Но тут вся игра - как страшный сон, который точно не мог бы случиться в реальности. В лучших традициях какого-нибудь Бунюэля или фон Триера.
При этом до последнего был уверен, что Барса по итогу выиграет, но каким-то нелепым образом. Как Россия проиграла хорватам в грязном месиве на последнем полноценном для нас отборе. Только грубая ошибка, только хардкор, ибо не могло в том странном матче случиться ничего нормально футбольного.

Так и вчера. Ну не мог футбол восторжествовать.Ну и вишенка на торте - неназначенный пенальти. Надо было очень сильно захотеть принять решение, которое в итоге принял эм, даже судьей этого человека трудно называть.
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Real_v_dushe
Ответ Эксперт Спортс
Открыто признавать в любви к клубу и игроку это разные вещи, тем более если ты президент лиги
А Вы читали, как он признавался в этом? В каком контексте это признание было сказано? Я думаю, что нет. Иначе бы Вы в здравом уме это не писали.
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messi_leo
Ответ Real_v_dushe
Все каталонские клубы и близкие клубы к Каталонии, голосовали всегда за Тебаса, он и сам руководил в прошлом таким клубом, Уэской (посмотри на её эмблему). Более того, мать Тебаса - чистокровная каталонка, отец хоть и испанец, но тоже имел дальнюю родню оттуда. А вот Реал Мадрид никогда за Тебаса ни на одних выборах не голосовал! Мадридисты в Испании Тебаса называют антимадридистом и не считают, что он болельщик нашего клуба, что очевидно по его действиям.
Вот, кстати, его слова о том, что он мадридист в блоге о Реале (это так сходу):
https://www.sports.ru/tribuna/blogs/rmadrid/3137372.html
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Эксперт Спортс
Ответ Real_v_dushe
Это очевидное враньё: 1) рука Гави на всех видео видна, если бы её не было, то был бы пенальти, 2) удаление Хави точно не за то, что он тут озвучил.
Что тебе сделала Барса что ты так ее ненавидишь. Где ты был когда откровенно засудили Атлетико в прошлом сезоне в Мадриде?
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Алексей Дустов
Ответ Real_v_dushe
Это очевидное враньё: 1) рука Гави на всех видео видна, если бы её не было, то был бы пенальти, 2) удаление Хави точно не за то, что он тут озвучил.
Там у Гонсалеса больше игра рукой была, а не у Гави
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Олег Петров
Ответ Alibaba51
матч не смотрел, но нытье не делает чести Хави, как проиграет так начинает ныть.Дорогой состав Барселоны должен выносить Хетафе без вопросов и жалоб
во первых ты матч не смотрел .во вторых ты просто алибаба. на этом расходимся
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