23 комментария

В стартовом матче Ла Лиги против «Хетафе» было много спорных моментов. От решений арбитра пострадали и Хави – испанца удалили за споры с арбитром.

«Моя красная карточка? Я сказал судье, что он допускает много фолов со стороны «Хетафе». За это меня и удалили», – рассказал Хави журналистам.

«Недавно судьи сказали, что будут лучше понимать напряжение, которое испытывают тренеры, но... Это уже не имеет значения.

Пенальти? Я нигде не видел игры рукой... Он был придуман. Нам говорили, что если игра рукой не чистая, то ее не свистнут, а теперь все наоборот.

Нам нужно эффективное время в футболе, мы делаем из себя дураков. Если мы будем продавать Ла Лигу в том виде, в котором она существует сегодня... Это не позитивно. Я бы сказал Хавьеру Тебасу, что это позор».