23 комментария

«Сказал бы Тебасу, что его продукт – позор. Делаем из себя дураков». Хави в ярости из-за судейства в Ла Лиге, и даже предложил изменение в правилах
В стартовом матче Ла Лиги против «Хетафе» было много спорных моментов. От решений арбитра пострадали и Хави – испанца удалили за споры с арбитром.
«Моя красная карточка? Я сказал судье, что он допускает много фолов со стороны «Хетафе». За это меня и удалили», – рассказал Хави журналистам.
«Недавно судьи сказали, что будут лучше понимать напряжение, которое испытывают тренеры, но... Это уже не имеет значения.
Пенальти? Я нигде не видел игры рукой... Он был придуман. Нам говорили, что если игра рукой не чистая, то ее не свистнут, а теперь все наоборот.
Нам нужно эффективное время в футболе, мы делаем из себя дураков. Если мы будем продавать Ла Лигу в том виде, в котором она существует сегодня... Это не позитивно. Я бы сказал Хавьеру Тебасу, что это позор».
И судья очень спокойно за всем этим наблюдал.
Что самое страшное, даже у игроков Барсы через какое-то время проявилась в действиях какая-то обречённость, как будто они уже поняли, что выиграть им сегодня не дадут ни при каких обстоятельствах.
Больше 30 лет смотрю футбол, но такое первый раз вижу. Грязи, откровенного судейского произвола, просто нелепых ошибок видео много. Но тут вся игра - как страшный сон, который точно не мог бы случиться в реальности. В лучших традициях какого-нибудь Бунюэля или фон Триера.
При этом до последнего был уверен, что Барса по итогу выиграет, но каким-то нелепым образом. Как Россия проиграла хорватам в грязном месиве на последнем полноценном для нас отборе. Только грубая ошибка, только хардкор, ибо не могло в том странном матче случиться ничего нормально футбольного.
Так и вчера. Ну не мог футбол восторжествовать.Ну и вишенка на торте - неназначенный пенальти. Надо было очень сильно захотеть принять решение, которое в итоге принял эм, даже судьей этого человека трудно называть.
https://www.sports.ru/tribuna/blogs/rmadrid/3137372.html