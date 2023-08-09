7 комментариев

Журналист Пол Алонсо поделился любопытной фотографией Левандовского. Алонсо утверждает, что на Роберте надет третий комплект формы «Барсы» на сезон 2023/24.

Поляк стоит на фоне хромакея, очевидно, он участвует в каких-то съемках. Скорее всего пресс-служба готовит ролик, анонсирующий новую форму каталонцев.

В сети уже появлялись кадры нового комплекта, который будет выполнен в бирюзовом цвете.

В похожей форме «Барселона» выступала в сезоне 2019/20.

Как вам третий комплект формы каталонцев? Выглядит необычно, верно?