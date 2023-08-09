7 комментариев

Появилось фото Левандовского в третьем комплекте формы «Барсы». Экипировка будет выполнена в бирюзовом цвете
Журналист Пол Алонсо поделился любопытной фотографией Левандовского. Алонсо утверждает, что на Роберте надет третий комплект формы «Барсы» на сезон 2023/24.
Поляк стоит на фоне хромакея, очевидно, он участвует в каких-то съемках. Скорее всего пресс-служба готовит ролик, анонсирующий новую форму каталонцев.
В сети уже появлялись кадры нового комплекта, который будет выполнен в бирюзовом цвете.
В похожей форме «Барселона» выступала в сезоне 2019/20.
Как вам третий комплект формы каталонцев? Выглядит необычно, верно?
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