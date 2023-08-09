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Появилось фото Левандовского в третьем комплекте формы «Барсы». Экипировка будет выполнена в бирюзовом цвете

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Журналист Пол Алонсо поделился любопытной фотографией Левандовского. Алонсо утверждает, что на Роберте надет третий комплект формы «Барсы» на сезон 2023/24.

Поляк стоит на фоне хромакея, очевидно, он участвует в каких-то съемках. Скорее всего пресс-служба готовит ролик, анонсирующий новую форму каталонцев.

В сети уже появлялись кадры нового комплекта, который будет выполнен в бирюзовом цвете.

В похожей форме «Барселона» выступала в сезоне 2019/20.

Как вам третий комплект формы каталонцев? Выглядит необычно, верно?

7 комментариев

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Pan Zavalnia
Мне как-то ни одна Барселоновская форма не заходит, кроме классической домашней сине-гранатовой, в прошлом сезоне домашняя форма прикольная была
+1
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predMBAPPE
Только классика, остальное всё Г😎
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Bunyod Turgunov
Ответ Pan Zavalnia
Мне как-то ни одна Барселоновская форма не заходит, кроме классической домашней сине-гранатовой, в прошлом сезоне домашняя форма прикольная была
В домашней форме из Барселоны сделали Леванте
+1
0
+1
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кто-то
А чё, прикольная
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Вячеслав Новиков
Красивая форма
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Дильшад Юлдашев
жалко что Барселона не умеет делать мощные формы 🥺
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Pan Zavalnia
Ответ Bunyod Turgunov
В домашней форме из Барселоны сделали Леванте
Бывают на мой вкус неудачные и домашние формы, не спорю, действительно смахивает иногда на какой-нибудь Кристал Пэлас. Но в целом сине-гранатовые цвета смотрятся круто
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