Кто кого?

По словам Роджера Торелло из Mundo Deportivo, «Барселона» уговаривает «Атлетико Паранаэнсе» отпустить Витора Роке уже этим летом. Но пока бразильский клуб не хочет идти на уступки.

Процесс уже идет — агент Роке Андре Кюри прилетел в Бразилию, чтобы выступить посредником в переговорах между клубами и игроком, если это понадобится.

Одной из основных причин, почему «Атлетико Паранаэнсе» хотел сохранить форварда хотя бы до зимы, был Кубок Либертадорес, но во вторник вечером клуб вылетел из турнира.

Агент Витора также говорил в интервью Diario AS:

«Если «Атлетико Паранаэнсе» вылетит из Кубка Либертадорес, это откроет возможность перехода».

Проблема заключается в том, что в Бразилии трансферное окно уже закрыто, и клуб не хочет отпускать ключевого игрока, не найдя ему замену. Однако велика вероятность, что каталонцы смогут уговорить «Паранаэнсе», особенно если сам Роке будет настаивать на срочном переезде в Испанию.

«Барселона» решила начать этот процесс, так как после ухода Усмана Дембеле освободилось не только место в команде, но и немалая часть фонда заработной платы. Теперь каталонцы могут спокойно зарегистрировать Витора, ведь по контракту он будет зарабатывать €3,5 млн в год.